Nowy Sącz. Poseł Patryk Wicher dementuje informacje odnośnie zakończenia budowy "sądeczanki". W komunikacie GDDKiA pojawił się błąd

- Ponieważ sam byłem zaskoczony doniesieniami medialnymi odnośnie terminu zakończenia budowy sądeczanki, skontaktowałem się w tej sprawie z GDDKiA. Z uzyskanych przez mnie wyjaśnień wynika, że nastąpiła pomyłka we właściwym zinterpretowaniu danych zawartych w tabelach precyzujących poszczególne etapy tej inwestycji wraz z terminami ich realizacji - wyjaśnia.

Według informacji zawartych w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i dotyczącymi planów inwestycyjnych na małopolskich drogach, przebudowę DK75 miano zaplanować na lata 2029 - 2032. Oznaczałoby to, że kierowcy jeszcze przez najbliższe 10 lat będą musieli korzystać z "krajówki" w jej dotychczasowym przebiegu. O przyczyny tych opóźnień zapytaliśmy posła Partyka Wichra, wiceprzewodniczącego zespołu parlamentarnego ds. rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce. Wyjaśnienie okazało się prozaiczne.

Jeśli chodzi o zakończenie prac budowlanych przy "sądeczance" oraz jej przejezdność na razie obowiązujący termin to rok 2028/29.

- A zatem termin 2032 rok odnosi się nie do terminu zakończenia przebudowy DK 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz ale do zamknięcia całej inwestycji - precyzuje Patryk Wicher.

Na jakim etapie są prace nad "sądeczanką"?

Jak wyjaśnia Iwona Mikrut - Purchla z krakowskiej oddziału GDDKiA, obecnie trwa weryfikacja wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych złożonego przez GDDKiA do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Tłumaczy również, że to wniosku do RDOŚ dołączono trzy warianty przebiegu drogi: wariant C - najkorzystniejszy pod względem technicznym i preferowany przed GDDKiA, wariant A czyli wersja samorządowa, która otrzymała także najwyższą ocenę w kryterium społecznym oraz wariant F jako najkorzystniejszy pod względem środowiskowym.