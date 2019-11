Nowy Sącz. Rozdajemy bilety na bajkę i na spotkanie z Mikołajem

Jak co roku „Gazeta Krakowska” organizuje mikołajki dla nowosądeckich dzieci. Po raz kolejny gościć będzie nas Miejski Ośrodek Kultury przy Al. Wolności 23 w Nowym Sączu.

W przededniu imienin św. Mikołaja, czyli 5 grudnia, zapraszamy dzieci i ich rodziców na przedstawienie teatralne oraz spotkanie z Mikołajem, który będzie rozdawał słodkie i owocowe upominki. Będzie też okazja do sfotografowania się z nim w naszej redakcji terenowej. Pamiątkowe zdjęcia wydrukujemy na okładce gazety, którą każde dziecko będzie mogło zabrać ze sobą.

Gwoździem programu będzie spektakl „Alicja w krainie czarów” w wykonaniu działającej przy MOK Grupy Teatralnej Cudoki-Szuroki. Spektakl to historia o przygodach małej dziewczynki, która gnana ciekawością podąża śladami Białego Królika, wskakuje do jego norki i tak dociera do krainy fantazji, własnej wyobraźni, w której wszystko może się wydarzyć. Przedstawienie pełne jest zabawnych dialogów i piosenek. Dzieciom pewnie spodobają się barwne kostiumy bohaterów.