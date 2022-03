Nowy Sącz/ Sądecczyzna. Dwie wolontariuszki organizują pomoc dla zwierząt na Ukrainie. Apelują do mieszkańców regionu o wsparcie

Jak wyjaśnia współorganizatorka akcji, potrzeby są ogromne, bo wojna nie oszczędza bezbronnych zwierzaków.

- Potrzebna jest nie tylko karma, ale również podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i uspokajające a także środki przechiwpchelne oraz środki opatrunkowe i obroże - wylicza Justyna Szczypuła.

Część z tych artykułów trafi bezpośrednio do Ukrainy, inne zostaną rozdysponowane w Polsce, gdzie także przebywają zwierzaki przywiezione zza wschodniej granicy.

- Na przykład Fundacja Centaurus wysłała już konwój 60 aut bezpośrednio na Ukrainę - informuje sądecka wolontariuszka.

Członkowie fundacji starają się dotrzeć do porzuconych zwierzaków i przewieźć je do punktów na granicy z Polską, gdzie otrzymają one niezbędne wsparcie. Punkt taki funkcjonuje np. w Medyce.

Dzięki zmianie procedur wwozu zwierząt Ukraińcy mogą też swobodnie przekraczać granicę ze swoimi podopiecznymi.