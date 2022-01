Nowy Sącz. Żywe choinki pomogą w zarybianiu jeziora Rożnowskiego? Wędkarze wykorzystają je do budowania sztucznych tarlisk [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Gdy tylko zejdą lody koła zajmą się tworzeniem konstrukcji pod tarliska. W planach są trzy okoliczne jeziora: Jezioro Rożnowskie, Czorsztyńskie oraz Klimkówka. zdjęcia udostępnione przez Okręg PZW Zobacz galerię (7 zdjęć)

Co zrobić z żywym drzewkiem po świętach? Sklep wędkarski w Nowym Sączu znalazł na to nietypowy sposób i zachęca do udziału w akcji. Zamiast wyrzucać można przekazać drzewka wędkarzom, którzy dzięki nim stworzą podwodne, sztuczne tarliska z naturalnego tworzywa. Na takich akcjach korzystają różne gatunki ryb zwłaszcza sandacze, szczupaki i okonie, ale także płocie czy leszcze. Choinki przyczynią się także do zarybiania jeziora Rożnowskiego.