Nowy Sącz/Powiat Nowosądecki. TOP 10 najgorętszych imprez i koncertów weekendowych w mieście i regionie. Sprawdź

Wśród weekendowych imprez na uwagę zasługuje występ Evy Novel z zespołem w ramach cyklu "Koncert u Prezydenta". Koncert odbędzie się 10 lutego w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza. Początek imprezy o godz. 18.

Eva Novel wystąpi w nowosądeckim ratuszu

Urodzona w Chicago Ewa Novel jest wokalistką, autorką tekstów oraz frontmenką w bluesowym zespole Levi i polsko-ukraińskim zespole ShockolaD. Ukończyła Szkołę Wokalno-Aktorską w Krakowie oraz brała udział w różnych projektach muzycznych oraz konkursach. Novel to laureatka 7 edycji "The Voice of Poland" w drużynie Tomsona i Barona, próbowała także swoich sił w "Szansie na sukces" oraz wygrała Rawa Blues Festival i międzynarodowy Blues Aperitive. Sądeczanie znają ją m.in. z takich utworów jak "Baby blues", "Odradzam się" czy "Zagubiłam miłość".