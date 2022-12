Nowy Sącz/Sądecczyzna. Co się będzie działo w mieście i w regionie w 2023 roku? Czeka sporo wydarzeń i inwestycji. Zdjęcia Tatiana Biela

Rok 2023 obfitował będzie w Nowym Sączu w różne międzynarodowe imprezy i wydarzenia. Nie zabraknie również nowych inwestycji UM Nowy Sącz, GDDKiA Zobacz galerię (15 zdjęć)

Rok 2023 upłynie w Nowym Sączu i w regionie pod znakiem wielu różnych inwestycji a także wydarzeń o często międzynarodowej randze. III Igrzyska Europejskie w Krynicy - Zdroju, kolejna edycja Festiwalu Piękna w Nowym Sączu, a także jubileuszowy Festiwal Święto Dzieci Gór ... A to tylko kilka imprez, które gościć będzie Sądecczyzna. Oczywiście nie zabraknie także kolejnych inwestycji na które czekają zarówno mieszkańcy regionu, jak i odwiedzający nas turyści. Co nasz czeka w 2023 roku? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, a wszystkiego się dowiecie.