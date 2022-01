Nowy Sącz/Sądecczyzna. Jakie atrakcje czekają mieszkańców regionu w najbliższy weekend? [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

W najbliższy weekend (21 - 23 stycznia) mieszkańcy Nowego Sącza i Sądecczyzny mają do wyboru sporo różnych imprez. W stolicy regionu czekają na nich min.in koncerty Kordiana i Tomasza Wolaka, a także imprezy w klubach i dyskoteka na sądeckim lodowisku. Prawdziwą gratką będą również XI Sądeckie Targi Ślubne.. A to tylko kilka z weekendowych atrakcji. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z przeglądem imprez w mieście i w regionie.