Nowy Sącz/Sądecczyzna. Jakie atrakcje czekają mieszkańców miasta w weekend? [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

W najbliższy weekend (4 - 6 marca) szykuje się szereg imprez, z których część to wyraz solidarności z walczącą Ukrainą. W sobotę, 5 marca sądeczanie będą mogli wziąć udział w koncercie "Artyści dla Ukrainy", a także także obejrzeć spektakle teatralne w Miejskim Ośrodku Kultury. Z kolei 6 marca Miasteczko Galicyjskie zaprasza na kolejną edycję biegu "Wilczym Tropem", zaś do Piwniczna - Zdrój na puchar SKICROSS. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii z propozycjami na pierwszy marcowy weekend. Może znajdziecie coś dla siebie.