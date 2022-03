Nowy Sącz/Sądecczyzna. Jakie atrakcje czekają mieszkańców miasta w weekend? [ZDJĘCIA]

Trwa czarna seria traktorowych tragedii na Sądecczyźnie. Kolejna w Gródku koło Grybowa

W Gródku koło Grybowa we wtorek, 29 marca 2022 r., ciągnik przygniótł traktorzystę, a dokładnie to przetoczył się przez mężczyznę. Ciężko rannego do szpitala...