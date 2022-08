Nowy Sącz/Sądecczyzna. Jakie atrakcje czekają mieszkańców miasta w weekend? Sprawdź w naszej galerii Tatiana Biela

To już przedostatni weekend wakacji, który na Sądecczyźnie upłynie pod znakiem imprez plenerowych i klubowych. Warto wybrać się chociażby na Fasolowe Żniwa do Rożnowa, Festiwal Smaku do Krynicy lub na Festiwal Jogi, który rozpocznie się 21 sierpnia (niedziela) w Wierchomli. A wielbiciele dobrej zabawy w klubie nie powinni ominąć koncerty charytatywnego w klubie Infinity oraz "Topical Party" w Bohemie. Jak spędzić wolny czas w najbliższe trzy dni? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z propozycjami. Może coś Was zainteresuje.