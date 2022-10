Nowy Sącz/Sądecczyzna. Jakie atrakcje czekają mieszkańców miasta i regionu w weekend? Sprawdź w naszej galerii Tatiana Biela

Ostatni weekend października upływnie w Nowym Sączu pod znakiem imprez halloweenowych, i to zarówno dla starszych jak i najmłodszych sądeczan. Z kolei parafia św. Kazimierza organizuje "Bal Świętych". Nie zabraknie także koncertów klubowych oraz wydarzeń sportowych, w tym XX Biegu Bejorów. Wielbiciele górskich wycieczek mogą się także wybrać z PTTK na wyprawę w Gorce, a osoby zainteresowane zdrowym trybem życia na II Festiwal Zdrowia. Jak spędzić najbliższe kilka dni? Jeśli nie macie pomysłu, zapraszamy do obejrzenia naszej galerii z propozycjami. Może któraś z nich Was zainspiruje.