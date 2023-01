Nowy Sącz/Sądecczyzna. Na te imprezy czekamy w 2023 roku. Będzie się działo w mieście i w regionie

Wśród imprez odbywających się cyklicznie na Sądecczyźnie na szczególną uwagę zasługuje Festiwal Piękna, nowe wydarzenia na imprezowej mapie regionu. Konkurs piękności, na który składają się wybory Miss Polski, Miss Supranational i Mr Supranational ma międzynarodowy charakter, zaś uczestnicy i uczestniczki przyjeżdżają na Sądecczyznę z całego świata.

Po raz pierwszy konkurs odbył się w Nowym Sączu w 2021 roku, zaś miasto przeznaczyło na ten cel amfiteatr w Parku Strzeleckim. Imprezę powtórzono rok później w tym samym miejscu, a na jej potrzeby powstała największa w historii telewizji Polsat scena.

Same wybory Miss Polski, Miss Supranational i Mister Supranational to oczywiście główna, ale nie jedyna atrakcja Festiwalu Piękna. W przerwach między pokazami uczestników, na scenie pojawiają się zaproszone przez organizatorów gwiazdy estrady - w ubiegłych latach były to m.in. Kayah i Doda.