Nowy Sącz/Sądecczyzna. Najbliższy weekend zapowiada się imprezowo. Sprawdźcie co, gdzie, kiedy Tatiana Biela

Ostatni weekend listopada (25 - 27) to nie tylko imprezy andrzejkowe, ale także koncerty, wystawy, imprezy sportowe oraz wycieczki z PTTK. Jeśli Andrzejki to nie Wasza bajka zawsze można wybrać się na koncert do Spóźnionego Słowika lub klubu Atelier, albo wybrać się do Bukowca i Jamnej na familiadę z PTTK. A wielbiciele sztuki zawsze mogą udać się do Galerii BWA Sokół na wernisaż rzeźbiarza Jana Kucza. Nie wiecie jak spędzić najbliższe kilka dni? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii z propozycjami. Jest w czym wybierać.