Nowy Sącz/Sądecczyzna. Przegląd imprez weekendowych w mieście i w regionie. Sprawdź, co się będzie działo w naszej galerii

Tatiana Biela

Kolejny tydzień karnawału (13 - 14 stycznia) zapowiada się obiecująco w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie. Nie zawiodą znane sądeckie kluby Bohema, Infinity i Odnova, nie zabraknie również koncertów oraz jasełek. Chcielibyście pośpiewać z Kordianem? Nic prostszego wystarczy stawić się do kościoła w Ptaszkowej. A może wolicie posłuchać przebojów muzyki filmowej i rozrywkowej? Wtedy warto udać się na Koncert Noworoczny do nowosądeckiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście i regionie przez najbliższe trzy dni.