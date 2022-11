Nowy Sącz/Sądecczyzna. Te produkty z naszego regionu podbiły nie tylko lokalny rynek. Zarobiono na nich miliony. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Nie od dzisiaj wiadomo, że Sądecczyzna to prawdziwe zagłębie firm, których produkty podbiły nie tylko polskie, ale również zagraniczne rynki. To właśnie z naszego regionu pochodzą światowej klasy okna dachowe, jedne z najchętniej kupowanych w kraju lodów, czy też lecznicze wody mineralne dostępne w sklepach w całej Polsce. Każda z czołowych sądeckich marek to także gwarancja milionowych zysków dla ich właścicieli, którzy często budowali swoje imperia niemal od zera. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii przedstawiającej produkty z Sądecczyzny, które przebiły się na polskim rynku i nierzadko cieszą się również popularnością w różnych krajach na świecie.