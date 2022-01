O krok od tragedii w placówce handlowej pod Nowym Sączem. Sprawcą butla gazowa

Oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu mówi, że alarm o wybuchu butli gazowej w budynku jest dla ratowników jak trafienie w nich piorunem i dodaje, ze właśnie taką informację odebrał o godz. 8.25 w piątek, 21 stycznia 2022 r. Podano, że butla gazowa wybuchła w placówce handlowej w miejscowości Nawojowa.

Do akcji skierowano trzy zastępy PSP w Nowym Sączu i druhów OSP w Nawojowej.

Po dotarciu strażaków na miejsce okazało się, że alarm był "nieco na wyrost". W placówce handlowej butla z gazem, zasilająca przenośny ogrzewacz, nie eksplodowała lecz zapaliła się. Sytuacja i tak była bardzo groźna. Z każdą chwilą butla ta nagrzewała się co raz bardziej, a to mogło doprowadzić do jej eksplozji.