O północy otwarto nowy most heleński z fajerwerkami

Punktualnie o północy ze środy na czwartek (8 na 9 maja) prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel dokonał symbolicznego otwarcia nowego mostu heleńskiego. Były fajerwerki i bezalkoholowy szampan. Choć informacja o udostępnieniu przeprawy została przekazana po godz. 19, to po obu stronach mostu ustawiły się spore kolejki kierowców, którzy jako pierwsi chcieli przejechać przez Dunajec.

Według planów nowy most heleński miał zostać oddany do użytku kierowców w niedzielę, 12 maja, po tym jak dzień wcześniej nastąpi jego uroczyste otwarcie. Tymczasem w środę, 8 maja, prezydent Ludomir Handzel na swoim oficjalnym koncie facebookowym poinformował, że dojdzie do tego o północy. Zaprosił też mieszkańców, do udziału w tym wydarzeniu. - Dzisiaj uprawomocnia się decyzja - pozwolenie na użytkowanie. Stwierdziłem, że dla sądeczan ważna jest każda godzina jest ważna i stąd decyzja, żeby w pierwszej możliwej minucie otworzyć ruch na moście - wyjaśnia prezydent Ludomir Handzel. - Wiem, że sądeczanie z niecierpliwością czekali na moment, kiedy ten most połączy dwie strony miasta, ale też połączy symbolicznie z gminą Chełmiec. Późna pora nie zniechęciła sądeczan i jeszcze przed północą po obu stronach mostu heleńskiego ustawiły się sznury kierowców, którzy oczekiwali na pierwszy przejazd. Część mieszkańców przyszła piechotą zobaczyć, jak pierwsze samochody mkną nowym mostem. Nie zabrakło również motocyklistów i rowerzystów.

- Dla wszystkich to bardzo ważny dzień. Myśle ze wszyscy przestaniemy tracić cenny czas bo nie będziemy stać w korkach - mówi Czesław Iwański z Brzeznej, który codziennie dojeżdża do pracy do Noweg Sącza. Był jednym z pierwszych kierowców, którzy przejechali nowo otwartym mostem. - Most podoba mi się bardzo. Śledziłem z rodziną każdy etap jego powstawania i cieszę się, że w końcu będzie on otwarty. Prezydent Nowego Sącza zaznacza, że zwrócił się także do komendanta miejskiego policji w Nowym Sączu z prośbą o monitorowanie ruchu na moście w pierwszych dniach po oddaniu go do użytku kierowców. Zależy mu na tym, żeby kierowcy przyzwyczaili się do zmiany organizacji ruchu na okrężny po obu stronach przeprawy. Zwłaszcza ronda turbinowego, które znajduje się na terenie osiedla Helena.

Ważna informacje jest też taka, że od czwartku, 9 maja, autobusy MPK linii 41 i 44 ponownie będą kursować do pętli przy ul. Dunajcowej. Otwarcie mostu dla ruchu wcześniej niż zapowiadano, nie zmienia planów co do zaplanowanych na sobotę uroczystości. Miasto na 11 maja przygotowało szereg atrakcji. Wówczas most ponownie zostanie wyłączony z ruchu, ale tylko na czas uroczystości. - Chcemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie tego mostu - podkreśla Ludomir Handzel. Jak dodaje zaproszenie na uroczystości zostało wysłane do wszystkich były prezydentów Nowego Sącza, w tym do Ryszarda Nowaka, który rozpoczął budowę mostu. - Myślę, że podziękowania należą się też wszystkim sądeczanom. Most został wybudowany częściowo z pieniędzy unijnych, ale także naszych podatków. W sobotę na placu pod zamkiem o godz. 13 będą koncertować dzieci z Pałacu Młodzieży. W przerwie między występami Adam Konicki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, przedstawi prezentację historię przeprawy mostowej przez rzekę Dunajec.

O godz. 15 nastąpi uroczyste otwarcie Ronda ks. infułata Władysława Lesiaka przez ks. bp dr Andrzeja Jeża. Wspomnienie o ks. Lesiaku wygłosi ks. dr Jerzy Jurkiewicz, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Następnie odbędzie się uroczyste otwarcie nowego mostu. Wstęgę będą przecinać: wicepremier Beata Szydło, ks. bp dr Andrzej Jeż, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz parlamentarzyści. Nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. Będzie przejazd przez most grupy rekonstrukcyjnej z Komendantem Piłsudskim oraz samochodów retro, pokaz ratownictwa drogowego oraz możliwość wykonania ćwiczeń pierwszej pomocy i poznania zasad przeciw pożarowych. Zaprezentowany zostanie radziecki czołg T-34. Natomiast dla najmłodszych dzieci przygotowany będzie kącik aktywności i zabawy.

Autor: Alicja Fałek