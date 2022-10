Obidza. Jesienny redyk 2022. Owce przemaszerowały z Jazowska do Obidzy. Było ich ponad czterysta. Mamy zdjęcia Tatiana Biela

W niedzielę (9 października) już po raz kolejny odbył się w gminie Łącko jesienny redyk, czyli przemarsz owiec powracających z hal do zagród. Ponad czterysta zwierzaków przemaszerowało z Jazowska do Obidzy (prawie trzy kilometry), zaś korowód owiec poprzedziła banderia konna i kilkanaście zaprzężonych w konie bryczek, którymi jechali zaproszeni goście. Przemarsz rozpoczął się o godz. 13, a już o godz. 14.30 w amfiteatrze w Obidzy rozpoczęło się wspólne świętowanie zakończenia sezonu. Organizatorem imprezy był Związek Podhalan. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia, które corocznie przyciąga nie tylko mieszkańców Sądecczyzny, ale także turystów z innych zakątków Małopolski.