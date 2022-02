Obostrzenia COVID na świecie luty 2022. Tunezja luzuje zasady wjazdu, krótsza kwarantanna na Bali

Obostrzenia COVID na świecie zmieniają się bardzo dynamicznie. Wariant omikron nastraszył wszystkich, ale w ostatnich tygodniach zdaje się ustępować. Poszczególne kraje stosują bardzo różne obostrzenia, mają różne wymogi wobec turystów i podróżników, czasem je luzują, innym razem znowu zaostrzają. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na luty 2022”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą, a także o przepisach dotyczących powrotu z krajów spoza Strefy Schengen. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na ferie, wakacje czy urlop w Wasze ulubione egzotyczne miejsce i czy czeka Was kwarantanna po powrocie!

Zasady powrotu do Polski z krajów spoza Strefy Schengen

Od 15 grudnia 2021 wszystkie osoby, przybywające do Polski spoza Strefy Schengen, także zaszczepione, muszą wykonać test PCR lub antygenowy na koronawirusa w ciągu 24 godzin przed przekroczneiem granicy, na przejściu granicznym lub w ciągu 3 godzin po wylądowaniu na lotnisku. Test jest płatny. Na lotnisku Chopina w Warszawie cena testu wynosi ok. 100 zł, w Katowicach ok. 150 zł, podobnie we Wrocławiu. Z obowiązku wykonania testu zwolnione są tylko: Dzieci poniżej 5. roku życia

Pracownicy szeroko pojętego transportu międzynarodowego

Osoby mające zdawać w styczniu 2022 egzamin ósmoklasisty, maturalny lub zawodowy

Opiekunowie osób mających zdawać egzaminy Osoby wracajace z z krajów non-Schengen nie podlegają kwarantannie, o ile okażą negatywny wynik testu PCR na koronawirusa.

Nieszczepieni podóżni, wracajacy z afrykańskich krajów objętych zakazem lotów (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA, Zimbabwe), muszą poddać się trwającej 14 dni kwarantannie bez możliwości skrócenia jej testem PCR. Strefa Schengen: które państwa do niej należą? Do Strefy Schengen nalezy większość państw Unii Europejskiej z wyjątkiem Chorwacji (choć ta niedługo ma dołączyć), Rumunii, Bułgarii i Cypru, a dodatkowo także Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein. UWAGA! Wielka Brytania i Irlandia nie należą do Strefy Schengen. Monako, Andora, San Marino i Watykan także zachowują otwarte granice, choć formalnie nie należą do Strefy Schengen. Dodatkowo Turcja ma z Polską podpisaną specjalną umowę o obostrzeniach covidowych i traktowana jest tak, jakby należała do Schengen. Wyspy Kanaryjskie, Azory i Madera również należą do Strefy Schengen.

Po przyjeździe do Polski z tych państw nie trzeba odbywać kwarantanny ani okazywać wyniku testu PCR.

Obostrzenia COVID luty 2022. Czym jest paszport covidowy?

Obostrzenia COVID na luty 2022 są różne w różnych państwach i najczęściej odmienne dla osób w pełni zaszczepionych i tych, które przyjęły tylko jedną dawkę szczepionki albo nie przyjęły żadnej. Aby w miarę swobodnie poruszać się po świecie, powinniśmy zaszczepić się przeciw koronawirusowi, a osoby uprawnione - przyjąć dawkę przypominającą szczepionki. Dowodem szczepienia jest tzw. paszport covidowy, który możemy sobie ściągnąć przez aplikację w telefonie.

Paszport covidowy (formalnie: Unijny Certyfikat Covid) to elektroniczny dokument, potwierdzający, że jego posiadacz został zaszczepiony przeciw koronawirusowi. Specjalny certyfikat ściąga się za pomocą aplikacji mObywatel, ma on formę kodu QR i można go wyświetlać offline. Certyfikat automatycznie generuje się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Paszport covidowy okazuje się w czasie kontroli granicznej. Służy za dowód pełnego lub częściowego zaszczepienia, ozdrowienia lub otrzymania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Paszport covidowy honorowany jest w całej Unii Europejskiej i większości innych regionów świata. 21 grudnia 2021 Komisja Europejska zapowiedziała zmianę przepisów: od lutego 2022 paszport covidowy będzie ważny tylko przez 9 miesięcy, a nie przez rok, jak zakładano wcześniej. Warunkiem przedłużenia paszportu ma być przyjęcie przypominającej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Więcej informacji o paszporcie covidowym znajdziecie w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022: znajdź interescującą Cię destynację

Poniżej prezentujemy nowe obostrzenia COVID na luty 2022 w poszczególnych krajach i regionach świata w układzie alfabetycznym. Zobaczcie, co i gdzie zmieni się w styczniu 2022!

By poznać najnowsze informacje o obostrzeniach COVID obowiązujących w poszczególnych państwach Europy, zajrzyjcie do poniższego artykułu:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Argentynie

Turyści z zagranicy znowu mogą przyjeżdżać do Argentyny. Muszą jednak być zaszczepieni i mieć negatywny wynik testu PCR na koronawirusa. Między 5. a 7. dniem pobytu trzeba też wykonać drugi test na COVID.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Australii

Australia zaczęła przyjmować na swój teren tylko własnych obywateli, luzuje też dla nich obostrzenia związane z wyjazdami zagranicznymi. Jednak turyści nadal nie są wpuszczani na teren kraju. Od 15 grudnia 2021 Australia zaczęła wpuszczać także niektórych posiadaczy wiz biznesowych, wykwalifikowanych pracowników zagranicznych i studentów, a także obywateli Japonii i Korei Południowej.

Premier Greg Hunt ogłosił jednak w czwartek 9 grudnia 2021, że wszystkie pozostałe obostrzenia dla podróżnych zostaną utrzymane w Australii, a kolejna ich ewaluacja i możliwe poluzowanie nastąpi 17 lutego 2022 r. Więcej o obostrzeniach COVID na luty 2022 w Australii przeczytacie tutaj:

Obostrzenia COVID luty 2022 na Barbadosie

Każdy turysta przybywający na Barbados musi mieć negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem. Oprócz tego należy ściągnąć na telefon aplikację BIMSafe i wypełnić za jej pomocą formularz wjazdowy. Osoby niezaszczepione w pełni przeciw koronawirusowi będą musiały także poddać się kwarantannie, trwającej 7 dni, z testem PCR w 5. dniu izolacji.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Belize

Turyści muszą mieć negatywny wynik testu na COVID-19 i mogą przebywać tylko na wydzielonych przez rząd obszarach.

Od 15 lutego 2022 osoby chcące wjechać na teren Belize będą także musiły wykupić specjalne ubezpieczenie zdrowotne za 18 dolarów. Pokryje ono ewentualne koszty leczenia po zachorowaniu na COVID-19, a także wydatki związane z anulowaniem rezerwacji wycieczki i/lub lotu.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Chile

Zasady wjazdu do Chile są dość surowe. Każdy turysta musi być w pełni zaszczepiony, a certyfikat szczepienia powinien zostać zatwierdzony przez władze kraju. Wniosek o zatwierdzenie składa się online, a oczekiwanie na rezultat trwa od 15 do nawet 30 dni.

Przed wylotem i po przylocie należy wykonać test PCR na koronawirusa, a także wypełnić deklarację zdrowia. Każdy podróżny musi mieć ubezpieczenie zdrowotne na co najmniej 30 tys. USD.

UWAGA! Nawet w pełni zaszczepieni podróżni muszą przejść trwającą 5 dni kwarantannę lub czekać na wynik testu PCR, wykonanego po przylocie do Chile. Z tego obowiązku zwolnione są tylko osoby, które przyjęły trzecią, przypominającą dawkę szczepionki.

Od 1 grudnia 2021 testy PCR wykonuje się w Chile na własny rachunek. Turyści z Polski wjeżdżają do Chile na podstawie paszportu ważnego jeszcze co najmniej 6 miesięcy, ale wiza nie jest potrzebna.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Chinach

Chiny nie luzują obostrzeń COVID-19 dla turystów i kibiców, którzy chieliby przyjechać do Kraju Środka na XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Wizy do Chin wydawane są tylko dla niektórych kategorii osób, przede wszystkim dyplomatów i samych sportowców, najczęściej na zaproszenie Chińczyków. Nawet osoby, którym przyznano wizy, muszą przejść skomplikowaną procedurę przed przylotem i poddać się badaniom medycznym po przylocie do Chin. Obowiązkowa jest także kwarantanna, która w zależności od kraju wylotu może trwać 14, 21, a nawet 56 dni. Być może zasady wjazdu do Chin zostaną poluzowane latem 2022 r. Biura podróży już nieśmiało oferują wakacyjne wycieczki objazdowe do Pekinu.

O szczegółowych zasadach wjazdu do Chin i najwazniejszych atrakcjach Pekinu przeczytacie w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 na Dominikanie

W lutym 2022 Dominikana utrzymuje niski poziom restrykcji dla turystów w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Muszą oni mieć ze sobą paszport z tzw. kartą turystyczną i e-ticket, a do tego bilet powrotny i pieniądze na pobyt. Turyści niezaszczepieni na koronawirusa także wpuszczani są do Dominikany, ale nie wolno im opuszczać terenu hotelu czy kurortu.

Więcej informacji o obostrzeniach COVID na styczeń 2022 na Dominikanie znajdziecie w poniższym tekście:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Egipcie

Aby wjechać do Egiptu, trzeba mieć ze sobą paszport z wizą turystyczną, ubezpieczenie, wypełniony formularz lokalizacyjny i deklarację zdrowia, oraz paszport covidowy. Osoby, które się nie zaszczepiły, nie ozdrowiały ani nie przetestowały, mogą jeszcze wykonać test PCR po przylocie bezpośrednio do Hurghady, Marsa Alam, Szarm el-Szejk lub Taby.

Więcej informacji o obostrzeniach COVID na luty 2022 w Egipcie znajdziecie w poniższym tekście:

Obostrzenia COVID luty 2022 na Fidżi

Fidżi, wyspiarskie państwo na Pacyfiku, postanowiło otworzyć swoje granice dla turystów w grudniu 2021 mimo szalejącego na świecie nowego warinatu omikron koronawirusa. Osoby z listy państ partnerskich Fidżi mogą przylatywać do egzotycznego raju pod warunkiem, że są zaszczepione i mają negatywny wynik testu PCR na koronawirusa, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem. Niestety, Polski nie ma na liście państ partnerskich Fidżi. Oznacza to, że turyści z Polski, którzy chcą costać się na Fidżi, muszą uzyskać zgodę tamtejszej komórki zajmującej się walką z koronawirusem (adres email: [email protected]), być w pełni zaszczepieni, uzyskać negatywny wynik testu na koronawirusa, a takżę poddać się samoizolacji na 5 dni przed i kwarantannie przez 14 dni po przylocie na Fidżi. Kwarantannę trzeba odbywać w hotelu. Konieczne jest też posiadanie rezerwacji hotelowej i ubezpieczenia zdrowotnego.

Obostrzenia COVID luty 2022 na Filipinach

Od 10 lutego 2022 na Filipiny znowu mogą przyjeżdżać turyści zaszczepieni przeciw koronawirusowi i posiadający negatywny wynik testu na koronawirusa.

Od 16 lutego 2022 na Filipinach będzie obowiązywał całkowity zakaz wjazdu dla osób niezaszczepionych.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Indiach

Zaszczepieni turyści ze specjalnej bańki komunikacyjnej mogą przybywać do Indii zarówno lotami czarterowymi, jak i rejsowymi. Niestety, Polski nie ma w ogłoszonej przez rząd Indii bańce i turyści znad Wisły muszą korzystać z lotów np. z Niemiec. Pełna lista krajów objętych bańką znajduje się TUTAJ. Zakaz lotów komercyjnych z krajów z spoza bańki ma obowiązywać do 31 stycznia 2022. By przekroczyć granicę kraju, trzeba mieć paszport z wizą (można wyrobić online), deklarację pasażera (też online), negatywny wynik testu PCR na koronawirusa, dowód szczepienia i polisę ubezpieczeniową. UWAGA! W związku z rozprzestrzenianiem się wariantu omikron, wszystkie kraje europejskie (także te należące do bańki komunikacyjnej) znalazły się na liście państw ryzyka, zestawionej przez rząd Indii. Od 1 grudnia 2021 turyści z tych krajów muszą poddawać się dodatkowemu testowi PCR po przylocie do Indii, a potem kwarantannie, która trwa 7 dni.

19 stycznia 2022 zakaz wylotów z Niemiec został zniesiony, co daje także Polakom szansę wylotu do Indii. Więcej szczegółów o obostrzeniach COVID na luty 2022 w Indiach znajdziecie w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Indonezji

Indonezja otworzyła dla turystów swoją słynną wyspę Bali. By spędzić urlop na Bali, trzeba posiadać paszport covidowy, negatywny wynik testu na koronawirusa, ubezpieczenie na wypadek zakażenia, wizę turystyczną, rezerwację hotelu i wypełniony formularz zdrowotny w aplikacji Pedulilindungi. Po przybyciu na Bali trzeba wykonać drugi test, a potem odbyć kwarantannę.

W lutym kwarantanna na Bali została skrócona z 7 do 5 dni. Więcej szczegółów w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Izraelu

Obostrzenia na wariant omikron: od 29 listopada 2021 Izrael zamknął swoje granice dla podróżnych na okres dwóch tygodni, przedłużony następnie do 29 grudnia 2021. 27 grudnia 2021 rząd Izraela poinformował, że granice kraju nie otworzą się jednak wraz z początkiem Nowego Roku, lecz dopiero od niedzieli 9 stycznai 2022. Od tej daty do kraju będą mogli wjechać obywatele państw z pomarańczowej listy izraelskiego rządu. Należy do nich Polska.

By wjechać do Izraela, trzeba posiadać dowód zaszczepienia przeciw koronawirusowi, paszport, ankietę wjazdową i zgodę na wjazd (do pobrania online). Każdy podróżny musi też mieć przy sobie negatywny wynik testu PCR na koronawirusa i ubezpieczenie. Po przylocie na lotnisko wykonuje się kolejny test PCR. Turyści muszą czekać w izolacji na otrzymani wyniku, nie dłuzej niż 24 godziny. Wpuszczani będą tylko turyści spoza czerwonej listy państw. Polska jest na liście pomarańczowej. Izrael stworzył nową stronę internetową z aktualnymi informacjami o zasadach wjazdu do kraju dla turystów (w języku angielskim): israelsafe.com. UWAGA! Izrael wprowadził zasadę, że szczepienie nie może być starsze niż 6 miesięcy. To oznacza, że nawet osoby zaszczepione w pełni przeciw COVID-19, ale dawniej niż 6 miesięcy temu, będą musiały przyjąć trzecią dawkę szczepionki przed wjazdem na teren Izraela. Zasada ta nie dotyczy grup zorganizowanych liczących mniej niż 40 osób.

Szczegółowe informacje o obostrzeniach COVID na luty 2022 w Izraelu znajdziecie w tym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 na Jamajce

Od 18 listopada 2021 osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19 mogą swobodnie przemieszczać się po Jamajce, muszą jednak otrzymać negatywny wynik testu PCR na koronawirusa w ciągu trzech dni przed przylotem na wyspę.

Osoby niezaszczepione mogą przebywać na Jamajce tylko w wyznaczonej strefie wokół ośrodka Negril na zachodnim wybrzeżu. Kto wybierze się poza bezpieczną strefę, zostanie poddany kwarantannie trwające 14 dni. Polacy mogą wjeżdżać na teren Jamajki na podstawie paszportu ważnego jeszcze co najmniej 6 miesięcy. Wiza nie jest konieczna dla pobytów trwających krócej niż 30 dni.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Japonii

Obostrzena na wariant omikron: 29 listopada 2021 Japonia zamknęła swoje granice dla podróżnych. Rząd kraju chce w ten sposób zapobiec rozprzestrzenieniu się wśród Japończyków wariantu omikron koronawirusa. Początkowo kraj miał się znowu otworzyć w połowie, a potem w końcu grudnia. Niestety, rząd Japonii nie zdecydował się na zniesienie zakazu lotu i w styczniu 2022 nadal nie można wybrać się na wycieczkę do Kraju Kwitnącej Wiśni.

11 stycznia 2022 rząd Japonii zadeklarował, że granice kraju zostaną otwarte w końcu lutego 2022. Więcej o obostrzeniach w Japonii przeczytacie w tym tekście:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Kambodży

Kambodża poluzowała obostrzenia COVID od 30 listopada 2021. Po tej dacie turyści mogą wjechać na teren kraju, o ile mają paszport z wizą, paszport covidowy, negatywny wynik testu na koronawirusa i ubezpieczenie na wypadek zarażenia się COVID-19. Na razie dla turystów otwarte będą tylko wydzielone strefy, które będzie można opuścić po 5 dniach. Te strefy to Sihanoukville i Koh Kong na wybrzeżu Zatoki Tajlandzkiej. Angkor Wat w prowincji Siem Reap został udostępniony 24 stycznia 2022 r. Więcej informacji znajdziecie w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Kanadzie

Granica między Kanadą a USA została otwarta dla osób w pełni zaszczepionych. Także turyści z Europy mogą przyjechać do Kanady, o ile są zaszczepieni, otrzymają negatywny wynik testu na COVID-19, a także zarejestrują się w aplikacji ArriveCAN, na którą ściąga się wyniki testów na koronawirusa. Muszą mieć także przygotowany plan kwarantanny na wypadek zachorowania.

Wariant omikron: z powodu rozprzestrzeniania się nowego warinatu koronawirusa, w grudniu 2021 w Kanadzie zmieniono zasady wjazdu, obowiązujące podróżnych i turystów. Teraz nawet osoby zaszczepione muszą wykonać po przylocie do Kanady test PCR na koronawirusa i czekać w izolacji na wynik. Osoby niezaszczepione muszą przebywać na kwarantannie przez 14 dni. Na konferencji 15 grudnia 2021 minister zdrowia Kanady stanowoczo odradził obywatelom tego kraju zagraniczne podróże w okresie Świąt i Sylwestra. Polacy nie potrzebują wizy przy wjeździe do Kanady, ale niezbędne jest złożenie wniosku o Elektroniczną Autoryzację Podróży. Wniosek można złożyć online, opłata wynosi 7 dolarów kanadyjskich.

Obostrzenia COVID luty 2022 na Karaibach

Aruba i Bahamy zachowują dość lekkie obostrzenia COVID na luty 2022. Turyści muszą mieć negatywny wynik testu na koronawirusa. Chętni na wakacja na Arubie muszą przed wylotem wypełnić formularz online oraz wykupić ubezpieczenie (15 dolarów od osoby na cały pobyt).

Niektóre państwa regionu na aluty 2022 zaplanowały jednka zwiększenie obostrzeń. Aby wjechać na teren Portoryko trzeba posiadać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na koronawirusa, otrzymany w ciągu 48 godzin przed przylotem. Podobne zasady obowiązują w lutym 2022 na amerykańskich Wyspach Dziewiczych. Pozostałe państwa, terytoria i dependencje Karaibów stosują podobne restrykcje i wymagają albo posiadania paszportu covidowego lub innego dowodu pełnego zaszczepienia, albo też dodatkowo negatywnego wyniku testu PCR. Zob. niżej, jak zmieniły się obostrzenia COVID na luty 2022 dla turystów na Kubie i wyżej, by poczytać o zasadach wjazdu na Barbados i Dominikanę.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Kenii

Polska znajduje się na kenijskiej liście krajów niskiego ryzyka. Oznacza to, że turyści z Polski mogą wjeżdżać na teren Kenii bez szczepień przeciw koronawirusowi. Potrzebny jest jednak negatywny wynik testu PCR, wykonanego na 96 godzin przed przylotem.

Podróżni muszą mieć ze sobą ważny paszport z wizą (można wnioskować online) oraz wypełniony formularz wjazdowy (także dostępny online). UWAGA! Od 21 grudnia 2021 kraj zaostrzył swoje zasady wjazdu. Aby dostać się do Kenii, a na miejscu korzystać z hoteli, restauracji i obiektów rządowych, trzeba będzie posiadać certyfikat szczepienia przeciw COVID-19. Więcej o obostrzeniach COVID w Kenii na luty 2022 możecie przeczytać tutaj:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Kolumbii

Kolumbia nie stosuje żadnych obostrzeń COVID dla turystów.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Korei Południowej

W lutym 2022 r. wjazd do Korei Południowej jest utrudniony z powodu rozprzestrzeniania się wariantu omikron koronawirusa.

Każdy turysta z Polski, który chce wjechać do Korei Południowej, musi posiadać: Paszport (dla pobytów turystycznych krótszych niż 90 dni wiza nie jest potrzebna)

Elektroniczne potwierdzenie podróży (K-ETA, formularz dostępny online, opłata ok. 33 zł)

Negatywny wynik testu PCR na koronawirusa, zrobionego 72 godziny przed przylotem

Od 3 grudnia 2021 wszyscy podróżni muszą też przechodzić 10-dniową kwarantannę, niezależnie od statusu zaszczepienia. Od 13 grudnia 2021 w większości zamkniętych pomieszczeń, w tym restauracjach i barach, trzeba też okazywać przepustkę covidową (uznawany jest europejski paszport covidowy z kodem QR). Od 18 grudnia 2021 limity osób zostały wprowadzone w jeszcze większej liczbie miejsc i będą bardziej restrykcyjne. Od lutego 2022 wiek osób zwolnionych z obowiązku okazywania przepustki zostanie obniżony z 17 do 12 lat. Więcej o organizacji wycieczki do Korei Południowej przeczytacie tutaj:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Kostaryce

Ay wjechać do Kostaryki, nie potrzeba ani paszportu covidowego, ani negatywnego wyniku testu PCR.

Osoby zaszczepione w pełni nie muszą się obawiać żadnych obostrzeń na miejscu. Osoby zaszczepione częściowo lub wcale muszą się ubezpieczyć na wypadek zarażenia koronawirusem lub przejść kwarantannę trwającą 14 dni z możliwością skrócenia do 10.

Od 8 lutego 2022 większość atrakcji turystycznych Kostaryki, hotele, resorty, bary i restauracje, muzea, sklepy, siłownie i kina będzie dostępna tylko dla osób posiadających dowód pełnego zaszczepienia przeciw COVID-19. Bez paszportu covidowego będzie można skorzystać tylko z najpotrzebniejszych usług, np. sklepów spożywczych i aptek. Dowodem szczepienia przeciw koronawirusowi w Kostaryce jest specjalna karta z kodem QR. Otrzymuje się ją po wypełnieniu formularza online.

Obostrzenia COVID luty 2022 na Kubie

Od 24 stycznia 2022 zasady wjazdu na Kubę zostały znacznie uproszczone. Pasażerowie przybywają na wyspę lotami czarterowymi w ramach wycieczek z biurami podróży nie muszą się ani szczepić, ani testować. Trzeba tylko: wypełnić specjalny formularz, dostępny online

zabrać paszport ważny co najmniej 3 miesiące od daty wylotu z Kuby

ubezpieczyć się na wypadek zarażenia koronawirusem

Klienci polski biur podróży muszą także stosować się do wewnętrznych regulaminów organizatorów wycieczek. Np. biuro Rainbow wymaga także: Karty Turysty

Karty Lokalizacji podróżnego

Deklaracji Zdrowia Rainbow Więcej informacji znajdziecie w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Laosie

Od 1 stycznia 2022 po raz pierwszy od 18 miesięcy otworzyły się dla turystów granice Laosu. Kraj wpuszcza do siebie tylko w pełni zaszczepionych turystów, którzy wykupili wycieczki z biurami podróży. Przyjmowane są osoby tylko z 17 krajów. Nie ma wśród nich Polski, ale w kolejnych fazach otwierania się Laosu w kwietniu i lipcu 2022 nasz kraj także może zostać włączony do uprzywilejowanego grona.

Turyści mogą odpoczywać w Laosie tylko w trzech zielonych strefach: stolicy Wientianie, ośrodku Vang Veng i w Luang Prabang. W kolejnych fazach znoszenia restrykcji otwierane będą dla podróżnych kolejne rejony kraju.

Obostrzenia COVID luty 2022 na Malediwach

Turyści przylatujący na Malediwy muszą tylko posiadać negatywny wynik testu na COVID-19. Poza tym trzeba wypełnić deklarację zdrowia, dostępną online, mieć przy sobie paszport (wizę dostaje się za darmo na miejscu), dowód rezerwacji hotelowej i bilet powrotny. Trzeba też trzymać się wyznaczonych stref i ośrodków turystycznych, które jednak oferują wszystkie atrakcje wysp i umożliwiają spędzenie przyjemnych wakacji przy bardzo niskim poziomie restrykcji dla podróżnych.

Więcej o obostrzeniach COVID w luty 2022 na Malediwach i wiele rad praktycznych dla turystów znajdziecie w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Malezji

Malezja otwierała się na turystów stopniowo. Tylko tam, gdzie zaszczepionych przeciw COVID zostało ponad 90% mieszkańców, wolno było przybywać gościom z zagranicy. Od 15 listopada 2021 turyści mogą przylatywać na wyspę Longkawi na Morzu Andamańskim. Muszą jednak być w pełni zaszczepieni, posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonanego w ciągu 48 godzin przed przylotem, i wykonać drugi test PCR po przylocie na wyspę. Kolejne testy, ale tylko antygenowe, wykonuje się w dniu 2., 4. i 6., a na dwa dni przed odlotem znowu test PCR. Więcej informacji o obostrzeniach COVID na luty 2022 w Malezji znajdziecie w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Maroku

Obostrzenia na wariant omikron: od 29 listopada 2021 do 6 lutego 2022 Maroko zamknęło swoje granice dla wszystkich turystów.

Od 7 lutego osoby zaszczepione będą mogły wjechać na teren Maroka po wypełnieniu formularza wjazdowego. Turyści będą także musieli poddać się pomiarowi temperatury po przylocie na lotnisko.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Meksyku

Meksyk ma wyjątkowo liberalne podejście do koronawirusa. Obostrzenia są łagodne nawet dla osób niezaszczepionych, turyści nie muszą się szczepić ani testować, by wjechać do kraju. Od 8 listopada 2021 otwarta jest też granica lądowa ze Stanami Zjednoczonymi. W lutym 2022 niektóre stany Meksyku zdecydowały się wprowadzić pewne obostrzenia dla turystów w popularnych ośrodkach wypoczynkowych. W Puerto Vollarta w stanie Jalisco w barach i restauracjach trzeba okazywać albo dowód szczepienia przeciw koronawirusowi, albo negatywny wynik testu PCR (jest ważny 48 godzin).

W Baja California teoretycznie obowiązują podobne przepisy, ale test jest ważny aż 5 dni, a decyzja o sprawdzaniu dokumentów u klientów zależy od samych restauratorów.

W Tlaxcala z kolei wprowadzono obowiązek posiadania dowodu szczepienia przeciw COVID-19 w barach i restauracjach.

O obostrzeniach COVID na luty 2022 w Meksyku przeczytacie więcej w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Nowej Zelandii

Nowa Zelandia nie wpuszcza jeszcze na swój teren przybyszów z zagranicy. Kraj ma się otworzyć na turystów dopiero od 30 kwietnia 2022 r. Nawet nowozelandzcy repatrianci z Australii, którzy mieli dostać prawo powrotu do ojczyzy od 16 stycznia 2022, z powodu pojawienia się wariantu omikron będą musieli poczekać do końca lutego 2022. Nowe obostrzenia COVID na luty 2022 w Nowej Zelandii opisaliśmy w tym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Singapurze

Od 30 listopada 2021 w pełni zaszczepieni turyści mogą przybywać do Singapuru drogą lotniczą. Przejścia lądowe pozostały otwarte tylko dla obywateli Singapuru, posiadaczy wiz pobytowych, wyspecjalizowanych pracowników i studentów.

Turyści z Polski, wybierający się do Singapuru, muszą posiadać paszport ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy oraz bilet powrotny. Wizy nie są potrzebne dla pobytów trwających krócej niż 90 dni.

Obostrzenia COVID luty 2022 na Sri Lance

Turyści z Polski mogą przylatywać na Sri Lankę. By przekroczyć granice kraju, trzeba posiadać: Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy

Bilet powrotny

Negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godzin

Paszport covidowy, potwierdzający zaszczepienie

Wypełnioną deklarację zdrowia

Wizę uzyskaną online Osoby niezaszczepione na COVID muszą dodatkowo przechodzić 14-dniową kwarantannę i samodzielnie płacić za przeprowadzane w tym czasie testy PCR na koronawirusa oraz ubezpieczenie zdrowotne, a nawet po kwarantannie nie mają pełnej swobody przemieszczania się po wyspie. Czas pobytu takich osób na Sri Lance po kwarantannie został ograniczony do 8 dni.

Więcej o organizacji wycieczki na Sri Lankę przeczytacie tutaj:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Stanach Zjednoczonych

Od 8 listopada 2021 turyści z zagranicy mogą wjeżdżać na teren USA, jeśli mają ważny paszport covidowy i negatywny wynik testu na koronawirusa. UWAGA! W związku z rozprzestrzenieniem się wariantu omikron, administracja Joe'go Bidena zmieniła zasady podróżowania do USA od 6 grudnia 2021. Ważność testu PCR, który trzeba wykonać przed przylotem do USA, została ograniczona do zaledwie 24 godzin, niezależnie od tego, czy osoba testowana jest w pełni zaszczepiona przeciwko COVID, czy nie. Nakaz noszenia masek w samolotach, pociągach i środkach komunikacji miejskiej przedłużono do 13 marca 2022. Zasady wjazdu mogą się też różnić na obszarze poszczególnych stanów. Także w wielu miastach USA nie wystarczy sam negatywny wynik testu i konieczne jest posiadanie dowodu szczepienia, by móc przebywać w publicznych przestrzeniach zamkniętych (np. restauracjach czy kinach). Takie zasady obowiązują np. w Nowym Jorku, Los Angeles, San Francisco, Nowym Orleanie i Honolulu na Hawajach.

Od 24 stycznia 2022 rząd USA zaostrzył nieco zasady wjazdu. Od teraz osoby, które chcą dostać się na teren Stanów po lądzie lub drogą wodną, muszą posiadać dowód zaszczepienia przeciw COVID. Szczegółowe zasady i obostrzenia COVID na luty 2022 w USA znajdziecie w poniższym artykule.

Obostrzenia COVID luty 2022 na Hawajach

Na Hawajach podróżników i turystów obowiązują takie same zasady i obostrzenia COVID-19, jak w kontynentalnej części USA. Kto nie jest w pełni zaszczepionu lub nie ma ważnego testu na koronawirusa, musi poddać się trwającej 5 dni kwarantannie. Każdy podróżny musi także wypełnić formularz Safe Travels, dostępny online. Od lutego zasady wjazdy na Hawaje mogą się jednak zaostrzyć. Gubernator zapowiedział, że najprawdopodobniej 18 lutego 2022 wprowadzony zostanie obowiązek przyjmowania dawki przypominającej szczepienia przeciw COVID-19. Bez dawki certyfikat zaszczepinia nie będzie ważny i podróżny będzie musiał wykonać test lub poddać się kwarantannie.

Gubernator zapewnił jednak, że nowe zasady nie bądą odnosić się do tych podróżnych, którzy zarezerwowali pobyt na Hawajach przed zmianą przepisów.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Tajlandii

Turyści przybywający do Tajlandii muszą być w pełni zaszczepieni (certyfikat pobiera się przez aplikację Mor Prom), posiadać ubezpieczenie zdrowotne na 50 tys. dolarów, a także przepustkę Thailand Pass, którą otrzymuje się po wypełnieniu formularza online. Minister zdrowia Tajlandii, Anutin Charnvirakul, ogłosił w poniedziałek 17 stycznia 2022, że rząd Tajlanidii rozważa zniesienie obowiązku kwarantanny przed podróżą poza wyznaczone strefy dla turystów w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. I rzeczywiście, w czwartek 20 strycznia 2022 władze Tajlandii podjęły decyzję: od 1 lutego 2022 program Test-and-Go zostanie przywrócony. Zaszczepieni turyści będą mogli zwiedzać cały kraj na podstawie negatywnego wyniku testu na COVID-19, wykonanego w pierwszym i piątym dniu pobytu.

Działa także system Sandbox, który pozwala turystom wypoczywać w Tajlandii w ściśle określonych trefach. Od 11 stycznia 2022 działają w Tajlandii 4 takie strefy: turyści mogą przyjeżdżać bez kwarantanny do Phuket, Krabi, Phang-Nga i Surat Thani.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Tanzanii i Zanzibarze

Polacy podróżujący do Tanzanii czy na Zanzibar nie muszą być zaszczepieni przeciw koronawirusowi. Trzeba jednak mieć dokument potwierdzający negatywny wynik testu PCR, otrzymany w ciągu 72 godzin przed przylotem do Tanzanii. Podróżni muszą też wypełnić formularz lokalizacyjny. Jest dostępny online, ale po wypełnieniu trzeba go wydrukować i nosić przy sobie. Po przylocie na Zanzibar należy wypełnić formularz wjazdowy i kupić wizę za 50 dolarów. Więcej informacji dotyczących obostrzeń COVID na luty 2022 w Tanzanii i Zanzibarze znajdziecie w tym artykule:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Tunezji

W lutym 2022 do Tunezji można wjechać za okazaniem formularza podróży, dowodu pełnego zaszczepienia oraz negatywnego wyniku testu na COVID-19. Zasady wjazdu zostały nieco złagodzone: test nie musi być PCR, wystarczy antygenowy, nie starszy niż 24 godziny.

Obostrzenia COVID luty 2022 w Turcji

Turcja utrzymuje dość niski poziom obostrzeń dla turystów z Polski. Osoby zaszczepione nie muszą mieć żadnych dodatkowych dokumentów, osoby niezaszczepione powinny mieć ze sobą negatywny wynik testu PCR na koronawirusa, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem.

Do wjazdu na teren Turcji trzeba mieć paszport, ale Polacy nie potrzebują wizy. Przed przylotem trzeba też wypełnić formularz lokalizacyjny i wjazdowy, oba dostępne online. Więcej o obostrzeniach COVID-19 na luty w Turcji możecie przeczytać w poniższym tekście:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Wietnamie

Wietnam planuje otwierać swoje granice dla turystów stopniowo. Od 15 grudnia 2021 do kraju można wlecieć z 4 miast: Pekinu, Singapuru, Tokio i Los Angeles. W kolejnym etapie (daty jeszcze nie podano) do miast, z których można odbyć lot turystyczny do Wietnamu, dołączą Kuala Lumpur, Moskwa i Frankfurt.

Władze Wietnamu zapowiedziały, że cały kraj ma się otworzyć na zagranicznych turystów do końca kwietnia 2022 r. Od 18 stycznia ułatwione zostały podróże służbowe oraz repatriacja Wietnamczyków przebywających za granicą kraju.

Wszyscy turyści, udający się do Wietnamu, będą musieli być zaszczepieni przeciw koronawirusowi i wykonać test PCR przed wylotem i po przybyciu do kraju.

Obostrzenia COVID luty 2022 na Wyspach Zielonego Przylądka

Turyści, którzy chcą dostać się na Wyspy Zielonego Przylądka, muszą posiadać dowód zaszczepienia przeciw COVID-19 lub negatywny wynik testu PCR albo antygenowego. Trzeba też wypełnić formularz lokalizacyjny. Więcej o obostrzeniach COVID na luty 2022 na Wyspach Zielonego Przylądka przeczytacie w poniższym tekście:

Obostrzenia COVID luty 2022 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Dubaju

Polacy mogą wjeżdżać na teren ZEA na podstawie paszportu (wizę turystyczną na 90 dni wykupuje się po przylocie). Każdy turysta musi mieć przy sobie negatywny wynik testu PCR na koronawirusa, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem.

Osoby w pełni zaszczepione mogą przemieszczać się po kraju, np. do Abu Dhabi. Osoby bez szczepienia muszą wykonywać testy PCR i czekać na wynik przed udaniem się poza Dubaj.

