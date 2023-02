Obostrzenia COVID na świecie na luty 2023. Stany Zjednoczone zniosą obowiązek sczepień? Zagłosowano w Izbie Reprezentantów Emil Hoff

Izba Reprezentantów w Kongresie USA zagłosowała za zniesieniem obostrzeń COVID dla podróżnych. Administracja prezydenta Bidena jest przeciwko. Zniesienie stanu wyjątkowego i ewaluacja obowiązujących zasad wjazdu do USA zostały zaplanowane na 11 maja 2023. borisov, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (88 zdjęć)

Obostrzenia COVID dla podróżnych są znoszone na całym świecie. Kolejne kraje rezygnują z restrykcji, zachęcone wygasaniem pandemii koronawirusa i coraz wyższym wskaźnikiem zaszczepienia globalnej populacji przeciwko COVID. Znaczące poluzowanie restrykcji ogłosiły Chiny, rezygnując z polityki "zero COVID". Do zniesienia obowiązku szczepień dla podróżnych przymierzają się także Stany Zjednoczone. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na luty 2023”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na urlop w Wasze ulubione egzotyczne miejsce i czy czeka Was kwarantanna po powrocie.