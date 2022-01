Obostrzenia COVID na świecie styczeń 2022. Tajlandia otworzyła 3 nowe strefy dla turystów, granice Japonii zamknięte do końca lutego

Zasady powrotu do Polski z krajów spoza Strefy Schengen

Omikron zamknął granice. Japonia i Maroko nadal niedostępne dla turystów

26 listopada 2021 media podały informację o wykryciu nowej mutacji koronawirusa, która rozprzestrzeniła się na obszarze południa Afryki. Wiele państw Europy i świata, w tym Polska, przestało wpuszczać na swój teren pasażerów przylatujących z:

RPA

Lesotho

Eswatini

Botswany

Zimbabwe

Mozambiku

Namibii

Niektóre kraje wciągnęły na listę także:

Malawi

Hong Kong

Nigerię

Zakaz lotów do i przylotów z wymienionych wyżej afrykańskich państwa obowiązuje w Polsce do 10 stycznia 2022. Repatrianci mogą wracać do swoich ojczyzn, osoby niezaszczepione muszą jednak poddawać się kwarantannie na osobnych zasadach (zob. niżej).

Izrael, Maroko i Japonia w odpowiedzi na pojawienie się wariantu omikron zdecydowały się zamknąć swoje granice dla wszystkich podróżnych i przedłużyły zakaz podróżowania na początek 2022 r. Izrael dopiero 3 stycznia ogłosił, że zacznie wpuszczać niektórych turystów od niedzieli 9 stycznia 2022.