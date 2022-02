Obostrzenia COVID w Europie na luty 2022. Koniec testów na Maderze i maseczek na powietrzu we Włoszech

Obostrzenia COVID w Europie w lutym 2022. Poznaj aktualne zasady wjazdu do poszczególnych krajów

Osoby niezaszczepione nadal muszą liczyć się z koniecznością wykonania testu na obecność koronawirusa (a nawet kilku testów w trakcie pobytu) i odbycia kwarantanny. Brak szczepienia w niektórych krajach oznacza utrudniony dostęp do takich usług jak hotele, restauracje czy stoki narciarskie. Ważność certyfikatu szczepienia, testów PCR i antygenowych oraz warunki odbywania kwarantanny różnią się w zależności od kraju.

Wariant omikron pokrzyżował plany turystyczne. Obostrzenia dla podróżnych spoza strefy Schengen

Od 15 grudnia 2021 każda osoba powracająca do Polski z kraju spoza strefy Schengen musi wykonać test na COVID-19 - antygenowy lub PCR. Obowiązek ten dotyczy także osób w pełni zaszczepionych. Test należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem do Polski lub po przylocie - na lotnisku. Test będzie płatny. Nie muszą go wykonywać dzieci, pod warunkiem, że rodzice są zaszczepieni.