Od 15 grudnia nowe obostrzenia. "Kolejne utrudnienia jeszcze mogą pogorszyć sytuację"

Od 15 grudnia zaczną obowiązywać niektóre ograniczenia związane z pandemią. Choć całkowitego lockdownu nie będzie, zamknięte zostaną dyskoteki i kluby, z wyjątkiem imprez sylwestrowych, przy maksymalnie 100 osobach. Do 30 proc. zostanie zmniejszony limit obłożenia w restauracjach, hotelach, teatrach, kinach, obiektach sportowych i sakralnych.

Przed nami dwa tygodnie intensywnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Na ten okres przypadają dwie niedziele handlowe – 12 i 19 grudnia. - Nie widać wyraźnych sygnałów spadku poziomu zachorowań…

Dodatkowo, w kinach wprowadzony będzie zakaz konsumpcji. Zwiększenie liczby osób będzie możliwe wyłącznie w przypadku zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. W transporcie zbiorowym obłożenie ma zostać ograniczone do 75 proc. Od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach podstawowych i średnich obowiązywała będzie nauka zdalna. Nie wiadomo, czy ograniczenia nie przybiorą na sile i nie zostaną przedłużone.

Jak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, konfrontacja z lockdownem to zdaniem 36 proc. przedsiębiorców wyzwanie, na które nie da się przygotować, 30 proc. uważa, że zależy to od różnych czynników, a twierdzących, że jest to możliwe jest najmniej, bo 28 proc. ankietowanych.