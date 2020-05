Odeszli z Ekstraklasy i zrobili kariery. Solidni obcokrajowcy z przeszłością w polskiej lidze

Do Wisły trafił z brazylijskiego Santosu i ten fakt widać było na boiskach ekstraklasy. Znakomicie spisywał się w obronie, ale i strzelał ważne gole. Występy w klubie z Reymonta były dla Brazylijczyka jedynie zaczątkiem późniejszej kariery. Odszedł za 2,5 mln euro do PSV Eindhoven. Występował też w Hannoverze 96 i Beskitasie Stambuł, z którego za 7 mln euro przeniósł się do Olympique'u Lyon. Kawał stopera.

