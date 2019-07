Odkryj Beskid Wyspowy. 28 lipca Kostrza - marsz na zielonego wieloryba [ZDJĘCIA]

Czy tak powstało tajemnicze zapadlisko? Tego dowiedzą się wszyscy, którzy w niedzielny poranek, 28 lipca wybiorą się na niespieszny spacer. - Kostrza wciąż nie odkryła przed nami wszystkich swoich tajemnic. Może, którąś nam zdradzi - mówi Paweł Stawarz, wójt gminy Jodłownik, a jednocześnie gospodarz kolejnego wakacyjnego spotkania z cyklu „Odkryj Beskid Wyspowy”.

Zielony wieloryb

Co jednak łączy ponure zamczysko, złego pana, wielką przepaść oraz potężną zalesioną górę? - Janek - odpowiadają miejscowi. Janek? - Tak, mały Janek - szybko dodają. To on, choć raz w życiu, chciał zobaczyć „ogromną rybę”. I wyprosił ją u Pana Boga.

Pewnego dnia, pasąc krowę, usłyszał potężny szum. Kiedy obejrzał się na północ, skąd dochodził, ujrzał gigantyczny wał wody, który z wielkim hukiem sunął w jego stronę. Najpierw się przeraził, a później „skamieniał” z wrażenia. Ujrzał bowiem wymarzoną, ogromną „rybę”.