Odnowiona Góra Parkowa na Instagramie. To obowiązkowy punkt wycieczek do Krynicy-Zdroju Alicja Fałek

Od maja turyści po niemal dwóch latach remontu znów mogą wjechać wagonikiem na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju i korzystać z górnej stacji. Dzięki połączeniu z nowoczesnymi multimediami można poczuć klimat sprzed lat i przenieść się w czasie do 20-lecia międzywojennego. Udało się też przywrócić elementy architektury z lat 30-tych XX wieku. To w połączeniu ze wspaniałymi widokami sprawia, że Góra Parkowa to obowiązkowy punkt na turystycznej mapie Krynicy-Zdroju. Nic więc dziwnego, że użytkownicy Instagrama polubili to miejsce i chętnie zamieszczają w sieci zdjęcia. Zobaczcie, co publikują na Instagramie.