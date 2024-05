ODPOWIEDZI I ARKUSZ z chemii rozszerzonej 2024. Jakie zadania były na egzaminie maturalnym z chemii 16 maja?

Arkusz i proponowane odpowiedzi do matury rozszerzonej z chemii 2024

Matura z chemii 2024. Jak poradzili sobie uczniowie?

Do rozwiązania zdający mieli 30 zadań, z podpunktami.

- Była informacja wprowadzająca o reakcji degradacji cukrów i na podstawie tego trzeba było powybierać, pouzasadniać. Mieliśmy tam pytania o to, który cukier może brać udział w konkretnych reakcjach – opowiadał nam 19-latek.

Jak relacjonował maturzysta, w tym wartym cztery punkty zadaniu podana była informacja wprowadzająca o trzech związkach. Na jej podstawie trzeba było rozwiązać te trzy związki, policzyć ich wzór sumaryczny, wzór elementarny oraz narysować wszystkie trzy wzory. - Bo to były izomery – dopowiadał maturzysta.

Zdaniem Macieja tegoroczny egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym był łatwiejszy również w porównaniu do matur z poprzednich lat, a szczególnie próbnych egzaminów.

Maturzysta wymieniał też, że pojawiło się także zadanie o hydratach - standardowe, pojawiające się na większości matur. - A w jeszcze innym zadaniu trzeba było obliczyć, jaką objętość zasady trzeba dodać do kwasu, żeby osiągnąć konkretne pH – mówił.

- Chciałbym studiować w Irlandii. Tam jest wysoki poziom, a poza tym jest to medycyna po angielsku w Unii Europejskiej, co daje potem większe możliwości zatrudnienia – wyjaśniał nam Maciek.

19-latkowi zostały jeszcze do zdania dwa egzaminy maturalne ustne oraz dwa dwujęzyczne: z biologii i chemii. Na wymarzoną medycynę chce startować na uczelnię zagraniczną.

Inni krakowscy maturzyści oceniali, że zadania nie były za proste, a nawet – że była to ciężka matura

Młodzi ludzie zapamiętali m.in. dwa ostatnie zadania, o cukrach, co do których rozwiązania nie byli pewni. Wymieniali też pytanie o chiralność cząsteczek. Zauważyli też, że wyjątkowo dużo pytań dotyczyło chemii organicznej.

- Oprócz zadania za cztery punkty było OK – podsumował Kuba Grzegorczyk z VI LO, który chciałby studiować stomatologię lub fizjoterapię.

- Ledwo skończyłam, zostało mi pięć minut do końca, nawet nie zdążyłam wszystkiego sprawdzić – mówiła nam Ola Cygan z VI LO w Krakowie, która myśli o pójściu na studia medyczne, ewentualnie chemię lub weterynarię.

Na napisanie egzaminu z chemii absolwenci szkół średnich mieli trzy godziny. Ci, z którymi rozmawialiśmy w Krakowie, wykorzystali go w całości i dodawali, że to za mało czasu jak na taki egzamin.

Krakowscy maturzyści mieli różne strategie przygotowywania się do egzaminów: jedni uczyli się sami, inni z korepetytorami, według ich planu, jeszcze inni łączyli samodzielną naukę z tą z pomocą korepetytora. Przyznają, że powtarzają jeszcze w przeddzień egzaminu.

- Na egzaminy z chemii i z matematyki te trzy godziny to zdecydowanie za mało czasu – dodawała Kalina z tej samej szkoły, planująca studiować biotechnologię.

- Ale chodzimy spać o 22 trzeba, żeby się wyspać, mieć te osiem godzin snu, bo to jest bardzo ważne. Jak się będzie zmęczonym, to i tak się nic nie napisze – podkreślają uczniowie VI LO.

Kto najczęściej wybiera chemię rozszerzoną na maturze?

W 2024 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Maturzysta może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory młodych ludzi w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie. Chemię często wybierają absolwenci chcący studiować medycynę i w przyszłości zostać lekarzami.

Najpopularniejsze przedmioty dodatkowe w 2024 roku

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie tegoroczni absolwenci przystępujący do egzaminów w Małopolsce najchętniej wybierali jako dodatkowe, zdawane na poziomie rozszerzonym następujące przedmioty:

Maturalny kalendarz 2024

W województwie małopolskim w tym roku do egzaminu maturalnego przystępuje 29 tys. zdających w 397 szkołach. Łącznie zostanie przeprowadzonych ok. 51,2 egzaminów w części ustnej oraz ponad 128 tys. egzaminów w części pisemnej.

Tegoroczne matury trwają:

część pisemna - od 7 do 24 maja

część ustna - od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 9 lipca. Tego samego dnia (9 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.