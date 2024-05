Odpowiedzi z matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym 2024. Sprawdź rozwiązania zadań

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym 2024. Jakie są rozwiązania zadań?

Mamy odpowiedzi do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Co pojawiło się na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym z języka angielskiego? Przejdź do galerii i sprawdź.