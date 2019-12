Oferty sylwestrowe na Sądecczyźnie i w okolicy. Tam spędzisz niezapomniane chwile [PRZEGLĄD]

Krynica-Zdrój. Noc pełna magii i czarów

To z pewnością była niezapomniana noc dla kryniczan. W Pijalni Głównej zrobiło się tłoczno, a to za sprawą wydarzenia Circus of Magic. Była to pierwsza tak niepowtarzalna klubowa impreza w naszym regionie. Goście mieli okazję przeżyć coś nadzwyczajnego, był to świat cyrku i magii...