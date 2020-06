Od soboty, 27 czerwca, w każdą kolejną sobotę aż do końca sierpnia będzie można wybrać się pociągiem z Muszyny do słowackiego Popradu. To okazja, by pozwiedzać kilka malowniczych słowackich miasteczek. Pociąg zatrzymuje się na stacjach: Plavec, Stara Lubownia, Podolinec, Spisska Bela, Kezmarok i dociera do Popradu niemal pod same Tatry. Wakacyjne kusy pociągów w ubiegłym roku cieszyły się powodzeniem wśród turystów z Polski i ze Słowacji. Z połączenia skorzystało prawie 5 tysięcy osób.