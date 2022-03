Okocim. Wypadek na DK 75 w Okocimiu, czołowe zderzenie samochodu osobowego i ciężarówki. Droga całkowicie zablokowana, jedna osoba ranna Paweł Michalczyk

Na drodze krajowej nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem doszło we wtorek do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Główna trasa łącząca Nowy Sącz z Krakowem została całkowicie zablokowana, jedna osoba została zabrana do szpitala.