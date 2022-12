Okolice Bukowna. Zalew Sosina warto odwiedzić nawet poza sezonem letnim. Sprawdź, dlaczego. ZDJĘCIA

Główną atrakcją, która przyciąga turystów nad Sosinę jesienią są ścieżki pieszo-rowerowe. Asfaltowe trakty biegną dookoła całego zalewu, a nawierzchnia jest na tyle równa, że całą trasę można pokonać także na rolkach, deskorolce, hulajnodze i innych.

Innym powodem, dla którego warto pojechać nad Sosinę są jesienne widoki. Cały zalew otacza bowiem las, który obecnie mieni się w kolorach żółtym, czerwonym, pomarańczowym oraz brązowym.

- Co jakiś czas odwiedzamy to miejsce z dziećmi. Syn i córka mają niesamowity ubaw. Najpierw bawią się na placu zabaw, a potem po wysypaniu piasku z butów idą pojeździć na hulajnogach po asfaltowych dróżkach. Polecamy to miejsce każdemu, kto chce fajnie spędzić weekend albo popołudnie – mówiła spotkana nad zalewem pani Agnieszka.