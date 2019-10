Olga Tokarczuk laureatką Literackiej Nagrody Nobla

"Twarz" Małgorzaty Szumowskiej nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem na Berlinale

Zwycięzcą 68. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie został obraz "Touch Me Not" rumuńskiej artystki Adina Pintilie. Szumowska zdobyła drugie co do ważności wyróżnienie - Wielką Nagrodę Jury.