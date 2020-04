Oni zmierzą się w walce o dużą kasę ["Postaw na milion" odc. 6, patronat NaM]

W programie wezmą udział Ewa i Maria Szymańskie – mama z córką. Pierwsza z nich mieszka we wsi Swaciok (woj. śląskie), druga we Wrocławiu. Maria studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, a teraz pracuje w korporacji. Po godzinach sprzedaje ubezpieczenia, a w weekend, jeśli ma czas, rozwozi pizzę na skuterze. Uwielbia grać w grę miejską – geocaching. Poszukuje różnych skrytek. Maria gra w to również za granicą np. w Tajlandii czy Bułgarii. W wakacje pomaga swojej koleżance w eventach kulinarnych organizowanych w całej Polsce.

„Postaw na milion” to teleturniej dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Główną nagrodą jest milion złotych.

Jej mama, Ewa, zajmowała się domem i gospodarstwem, wychowaniem dzieci. Teraz pomaga w wychowaniu wnuków. Jej pasją są kwiaty. Lubi wycieczki rowerowe z wnukami. Jeździ starym mercedesem, a chciałabym wyjechać nowym autem z salonu. Maria chciałaby wyruszyć do USA śladami filmu „ Kevin sam w Nowym Jorku”.

Ilona Białek i Anna Skrętowska - przyjaciółki

Obie mieszkają w Grójcu. Ilona pracuje w Urzędzie Pracy. W wolnych chwilach spędza czas z córkami, lubi spacery i spotkania ze znajomymi. Anna wcześniej była specjalistą ds. techniczno-handlowych, od niedawna pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy. Lubi czytać książki, oglądać seriale i spędzać czas ze swoją córką. To co ich łączy, to pasja do gotowania. Ilona woli kuchnię tradycyjną, u niej zawsze w niedzielę jest na stole rosół. Natomiast Anna lubi eksperymentować, poznawać nowe smaki.