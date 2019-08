Opuszczony Scooby-Doo, Snoopy i Pikachu. Artysta walczy

Sezon wakacyjny powoli się zaczyna. To dla wielu z nas przyjemny okres - pełen słońca, odpoczynku i relaksu. Jednak dla wielu czworonogów to o wiele smutniejszy czas, w którym zamiast u boku swojego człowieka, znajduje się przywiązany do drzewa w lesie czy wyrzucony z samochodu przy ruchliwej drodze. Według obliczeń Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, każdego roku latem, liczba porzuconych zwierząt wzrasta o około 30%. Z badań wynika, że pies ma mentalność trzyletniego dziecka, porzucenie przez, dotąd ukochanego właściciela, sprawia mu ogromny ból, a wiele czworonogów ma później problem z ponownym zaufaniem innej osobie. Każda próba uświadamiania w tym temacie ludzi jest ważna i potrzebna. Artysta Nicolas Amiard stworzył serię grafik, które dają sporo do myślenia. Zobaczcie sami.

