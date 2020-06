Ostrzeżenie GIS. Ser koryciński wycofany z Lidla. Zawiera groźne bakterie

GIS: wycofanie sera - zagrożenie

W produkcie "SER KORYCIŃSKI SWOJSKI NATURALNY, Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego" podczas badań urzędowych wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes. Znajdowały się one w 3 z 5 próbek. Są one o tyle niebezpieczne, że mogą prowadzić do choroby zwanej listeriozą, na którą są narażone szczególnie kobiety w ciąży, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.

Wycofanie dotyczy partii o numerze 1.06.2020 (data produkcji) z datą ważności 1.07.2020.

Klientom, którzy kupili wspomniany produkt, zaleca się wyrzucenie go lub zwrócenie do sklepu, w którym go nabyli. Natomiast po zaobserwowaniu objawów choroby wywoływanej przez bakterie Listeria monocytogenes, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Listerioza - podstawowe informacje

Listerioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie wydalane z kałem zakażonych zwierząt. Można się nią zarazić poprzez bezpośredni kontakt z wydzielinami i wydalinami zakażonego zwierzęcia, na przykład bydła, owiec, drobiu czy kóz lub przez spożycie skażonego jedzenia.