Ostrzeżenie IMGW. Przez całą Małopolskę może przejść silny wiatr [POMARAŃCZOWY ALERT]

Gdzie jest burza? Sprawdź radary meteorologiczne

Poniżej publikujemy pełną treść ostrzeżenia IMGW:

"Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy w górach."

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 19:00 we wtorek do godz. 9:00 w środę.