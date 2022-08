Oszustwo "na węgiel" nowym sposobem na wyłudzanie pieniędzy. Tani węgiel w Internecie może okazać się pułapką. Sprawdź, na co uważać Katarzyna Zawada

Węgiel stał się pożądanym towarem, co sprawia, że w sieci nie brakuje trefnych ofert. Paweł Relikowski/Polska Press

Internetowi oszuści nie próżnują i poszerzają metody działań. Wielu z nas robi zakupy online, opłaca rachunki w sieci, co sprawia, że stajemy się celem cyberprzestępców. Ostatnio sporo mówi się o brakach węgla, a sezon grzewczy 2022/2023 tuż, tuż. Nie ma go wcale lub jeśli jest, to w astronomicznych cenach. Gdzie go więc szukać? Zbliża się zima, każdy chce zgromadzić zapas surowca na mroźne dni. Oferta taniej sprzedaży staje się atrakcyjna, w rzeczywistości może być jednak pułapką. Zobacz, na czym polega oszustwo "na węgiel".