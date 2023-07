Oto małopolskie: Malediwy, Chorwacja, Prowansja, Toskania, a nawet Hawaje! Zobaczcie, jak do nich dotrzeć 11.07.2023

Z naszego materiału dowiecie się, gdzie leży mała Chorwacja, czy Toskania i będziecie mogli zaplanować weekendową wycieczkę, aby na własne oczy przekonać się, jak tam pięknie!

Małopolskie Malediwy

Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023!

Małopolskie Hawaje

Małopolska Prowansja

Ogród pełen lawendy znajduje się około 40 kilometrów na północ od Krakowa, we wsi Ostrów koło Proszowic i choć jest niewielki, to każdego roku w okresie kwitnięcia lawendy pojawiają się tam tłumy turystów chcących upolować jak najlepsze ujęcie. Piękne i urokliwe zostało stworzone przez Barbarę i Andrzeja Oleandrów, zainspirowanych programem telewizyjnym o uprawie lawendy. Choć wydawałoby się, że zwiedzenie lawendowego pola nie zajmuje wiele czasu, można się w nim naprawdę zatracić, popijając przy okazji lemoniadę z bzem i przeglądając oferowane na straganach miody, kawy czy mydła. W końcu zajmuje 60 arów!

Małopolskie Ciocănești

Czyli... Wieś Zalipie



Zalipie, czyli inaczej “malowana wieś” to małopolska atrakcja, która od kilku lat przyciąga tłumy turystów. Nawet z Azji! Przyjeżdżając do Zalipia, można poczuć się jak w innym świecie - zewsząd otaczają nas piękne, barwnie zdobione domy, ławeczki, stodoły i budy dla psów. A same okolice Zalipia są idealnym miejscem na spokojny relaks i odetchnięcie od miastowego hałasu.