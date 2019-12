„Ozdoby świąteczne" ze zdjęciami obozu Auschwitz-Birkenau wycofano ze sprzedaży po interwencji Państwowego Muzeum

To Muzeum na Facebooku i Twitterze udostępniło zdjęcia bulwersujących gadżetów i zapowiedziało interwencję u sprzedającego. Post wzbudził ogromne zainteresowanie internautów, którzy udostępnili go blisko 27 tys. razy i szeroko komentowali nie szczędząc krytyki: - To obrzydliwe, co zrobił Amazon. Nie mają szacunku dla ofiar obozu - pisali internauci.

Dla byłych więźniów obozu umieszczenie zdjęć obozu na ozdobach świątecznych to skandal i drwina z ludzkiego cierpienia. - Jak bardzo trzeba być okrutnym, by stworzyć taką pamiątkę? Kto by taką bombkę powiesił na choince i po co? - zastanawia się Jarosław Marszałek z Krzeszowic, którego babcia przebywała w obozie Auschwitz-Birkenau jako młoda dziewczyna. Jak mówi, rzadko wspominała tamte czasy upodlenia i okrucieństwa. - Było to dla niej bardzo trudne - wspomina mężczyzna.