Pacjent z podejrzeniem zarażenia koronawirusem w krakowskim szpitalu

Pacjent do Nowego Szpitala zgłosił się z wysoką gorączką i dusznościami. To 46-letni mieszkaniec Olkusza (na początku spekulowano, że chodzi o obywatela Chin), który właśnie wrócił z Państwa Środka. W Balicach miał wylądować w piątek w południe.

- Jeśli pacjent do nas trafi, zostanie umieszczony w izolatce, przygotowanej specjalnie dla pacjentów z podejrzeniem choroby wysoko zakaźnej. Wszystko według wdrożonych procedur, które są zgodne z wytycznymi WHO. Następnie pacjent zostanie poddany badaniom w celu wykluczenia lub potwierdzenia obecności koronawirusa - poinformowała nas Maria Włodkowska, rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zanim było wiadomo, że chory z Olkusza trafi właśnie tutaj.

AKTUALIZACJA:

Późnym wieczorem starosta olkuski Bogumił Sobczyk wydał oświadczenie:

"Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami i niepokojem chciałbym Państwa poinformować i uspokoić. Faktem jest, że dzisiaj w godzinach wieczornych zgłosił się do olkuskiego SOR-u pacjent zamieszkały w Olkuszu, który powrócił z Chin. Ze względu na zgłaszane przez niego dolegliwości w celu wykluczenia podejrzenia zarażeniem nowym koronawirusem został on przewieziony do obserwacji i diagnostyki do specjalistycznej jednostki - zgodnie z procedurami. Olkuski SOR funkcjonuje już jak dotychczas. Pozostaję w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi i medycznymi. Proszę o zachowanie spokoju."