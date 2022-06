Paliwa po 8 zł, czyli czekanie na tańszą ropę na rynkach

Czekanie na wiadomości ze świata

Wielkie zmiany w strukturze cen

Problemem są też ceny uprawnień do emisji CO2. Do końca 2012 roku PKN ORLEN otrzymywał więcej uprawnień do emisji CO2 niż emitował. Emisja w 2012 roku wyniosła ok 14 mln ton, a emisja stanowiła ok. 80% darmowego przydziału. Obecnie, koncern otrzymuje uprawnienia do emisji ok. 7 mln ton CO2 przy ok. 16 mln ton emisji. Opłatę za nadwyżkę emisji musi kupić. Przy obecnym notowaniu uprawnień i kursie EUR/PLN daje to ok. 2,2 mld PLN dodatkowego kosztu rocznie. W przybliżeniu 1/3 tej kwoty dotyczy to działań rafinerii i wpływa na koszt produkcji paliw.

Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego marże sprzedawców już w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco spadły. Ten stan utrzymał się przez cały pierwszy kwartał 2022 roku. Po 4 miesiącach 2022 roku marża na olej napędowy spadła o ponad 85% w stosunku do ubiegłego roku, z 0,07 zł w 2021 do 0,01 zł w kwietniu br. Z kolei marża stacji paliwowych na benzynę Eurosuper95 w kwietniu wyniosła 0,11 zł/l, czyli prawie 22% mniej niż w 2021 roku (0,14 zł).