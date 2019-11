Paprodziad z Łąki Łan szczerze o muzyce. Zobacz WIDEO

Paprodziad - czyli Włodzimierz Dembowski - to postać znana z zespołu Łąki Łan, słynącego ze swojej koncertowej energii. W roku 2011 grupa zagrała zamykający koncert na Przystanku Woodstock (obecnie Pol'and'Rock Festival) po The Prodigy. Występ na tyle spodobał się publiczności iż żartobliwie zaczęto mówić, że brytyjscy muzycy supportowali Łąki Łan. Paprodziad w szczerej rozmowie opowiada o swojej muzycznej drodze, nowej płycie zespołu pt. "RAUT", przesłaniu miłości i roli natury w życiu człowieka, a także o tym co do zaoferowania ma naturalny haj.

Paprodziad z Łąki Łan. Szczerze o muzyce

Paprodziad to postać obecna na scenie muzycznej od blisko 20 lat. Jak sam mówi - nie planował w życiu jakoś specjalnie wiązać się z muzyką. Wyszło jednak inaczej. Jego wizytówką są niebanalne teksty, które jak mówi Paprodziad, są wynikiem tego, czym nasiąknął za młodu, gdyż mama artysty była nauczycielką języka polskiego. Artysta w szczerej rozmowie opowiada o swoich muzycznych korzeniach, poszukiwaniu złotego środka, miłości do natury i szacunku do owoców Matki Ziemi. Włodzimierz Dembowski wraz z zespołem Łaki Łan wydał 14 listopada 2019 roku płytę RAUT, którą promują trzy single: "Lass",

"Ibiza",

"Raut". Czy wydawnictwo spełnia oczekiwania fanów? Jak się okazuje, singiel "Ibiza", który początkowo zaskoczył słuchaczy niespodziewanym brzmieniem, został ciepło przyjęty na koncertach. Jakie natomiast są oczekiwania zespołu? Patrzymy na oczekiwania jedynie pod kątem tego, by ludzie wyszli zadowoleni z koncertu, bo jednak my jesteśmy zespołem koncertowym, z tego zasłynęliśmy i chcemy w tym trwać. - mówi Paprodziad. Wideo