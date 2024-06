Paralotniarz zawisł na drzewie w masywie Jaworzyny Krynickiej. Na pomoc ruszyli ratownicy z Krynickiej Grupy GOPR

Ratownicy z Grupy Krynickiej GOPR po raz kolejny apelują do osób, które wędrują po górach, ale także sporadycznie wyruszają na piesze wędrówki, by instalowały w telefonie komórkowym aplikację RATUNEK. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy wezwać pomoc. Automatycznie lokalizuje osobę wymagającą potrzeby, a służby ratunkowe otrzymują SMS z informacją o jej lokalizacji z dokładnością do trzech metrów. Za pośrednictwem tej aplikacji można też przekazać ratownikom ważne informacje dotyczące stanu zdrowia osoby poszkodowanej.