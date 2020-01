Park of Poland - otwarcie coraz bliżej. Sprawdź ceny biletów i atrakcje [CENNIK]

Park of Poland. Największy aquapark w Europie

Suntago Wodny Świat ma być największym krytym aquaparkiem w Europie. Powstał w szczerym polu na obszarze ok. 20 ha w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, blisko węzła trasy S8 i drogi nr 50. To niedaleko od Skierniewic. Park wodny będzie mógł przyjąć dziennie nawet do 15 tysięcy osób, przed obiektem więc powstaje gigantyczny parking na 2,5 tys. samochodów.

Pierwszym etapem projektu Park of Poland jest park wodny Suntago Wodny Świat oraz osiedle domków bungalow. Drugim etapem inwestycji jest budowa czterogwiazdkowego hotelu, który pierwszych gości przyjmie w ostatnim kwartale 2020 roku. Prace na budowie ruszyły na początku maja 2017 roku.

Park of Poland. Atrakcje kompleksu

Kompleks będzie się składał z trzech różnych stref tematycznych: