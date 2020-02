Park of Poland tuż przed otwarciem. Sztuczne fale działają. Zjeżdżalnie gotowe, oświetlenie zamontowane

Park of Poland już prawie gotowy. Na tydzień przed otwarciem działają już zjeżdżalnie oraz sztuczne fale na jednym z basenów. Pracą przy największej tego typu budowie w Europie chwalą się podwykonawcy. Szczegóły poniżej.

Jak już pisaliśmy, 20 lutego otworzy się Park of Poland. W oddalonej o 40 km od Warszawy gminie Mszczonów powstaje największy kryty aquapark w Europie. O szczegółach inwestycji oraz atrakcjach - w tym ponad 30. zjeżdżalniach - informowaliśmy już wielokrotnie. Tym razem o parku i doświadczeniach związanych z budową zaczęli informować podwykonawcy. Brytyjczycy - Murphys Waves - odpalili już symulator fal (Surf-Air), dzięki któremu w Park of Poland będzie można surfować. - Nasza "fala przybrzeżna" w basenie w wodnym parku Suntago jest już gotowa do działania. Nie możemy doczekać się, by zobaczyć gości podziwiających 1,6-metrowe fale - poinformowała firma. W sumie wewnętrzne baseny rekreacyjne mają powierzchnię kilku boisk piłkarskich. TAK WYGLĄDA GOTOWY WODNY RAJ POD WARSZAWĄ:

- Nasza firma zrealizowała montaż oświetlenia oraz gniazd elektrycznych w całym budynku poza częścią podziemną. Nasi inżynierowe przygotowali obiekt na odbiory przez służby oraz uruchomili całą instalację wraz z systemem sterowania oświetlenia całego obiektu - mówi nam Konrad Wilk z firmy Elsantech, dodając że to jedna z najciekawszych realizacji w historii firmy. W sumie wykorzystano prawie 7 tysięcy opraw i ponad dwa tysiące metrów bieżących oświetlenia LED.

Czytaj więcej: Ile kosztują bilety do Park of Poland? Kiedy jest najtaniej? - Kontrakt ze względu na krótki termin realizacji oraz skalę inwestycji był bardzo wymagający. Zastosowane materiały i rozwiązania na najwyższym europejskim poziomie. Wybudowanie obiektu możliwe dzięki współpracy firm z wielu krajów również z poza naszego kontynentu - dodaje.

Za całą inwestycję odpowiada spółka Global City Holdings, której właścicielem jest rodzina Greidingerów - należy do nich m.in. sieć Cinema City. Według dziennika budowy inwestorem Park of Poland jest powołana dziesięć lat temu spółka-córka Global Parks Poland. W KRS-ie w kategorii klasyfikacje działalności podaje "wesołe miasteczka i parki rozrywki". Koszt budowy oscyluje w granicach 150-170 milionów euro.

Biznesowym doradcą Park of Poland jest niemiecka grupa Wund, która specjalizuje się w stawianiu wodnych wesołych miasteczek. Eksperci pomogli dobrać atrakcje do Park of Poland, w tym zjeżdżalnie, które czekają na pierwszych odwiedzających w strefie "Jumango". Kilkaset metrów dalej Unihouse z Bielska-Białej stawia 92 bungalowy. Każdy z nich przyjechał do Wręczy częściowo wyposażony. Na miejscu specjalny dźwig przenosił domki na ich docelowe miejsce. Całoroczne bungalowy będą dostępne od marca 2020.

Park of Poland - Jakie atrakcje w aquaparku? Suntago - czyli wodna część Park of Poland - ma powierzchnię 75 tysięcy mkw., czyli nieco więcej niż wieżowiec Złota 44. W środku na raz może przebywać aż dziesięć tysięcy osób. Otaczać ich będzie kilkaset palm sprowadzonych z Florydy, Dominikany i Malezji. Obok dwa baseny z wodą o temperaturze 32-34 stopnie, a poza tym basen termalny, pięć basenów witalnych oraz trzy solankowe.

W sumie w Suntago znajdują się 32 zjeżdżalnie. W tym najdłuższa w Europie o długości 320 metrów. Do dyspozycji gości będzie także saunarium (przypominające rzymską łaźnie), a także 8,5 szafek w ośmiu punktach sanitarnych. Park of Poland: jak dojechać? Do Suntago dojedziemy tzw. drogą niebieską z drogi krajowej ne 50. Poza tym trwają prace nad połączeniem z ekspresową S8. Dodatkowo warto pamiętać, że GDDKiA w przyszłości planuje stworzenie z DK 50 drugiej obwodnicy Warszawy.