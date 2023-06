Paryż wstydził się przez 100 lat. Śmierdzący problem powraca jako nowa atrakcja stolicy Francji

adisa, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Już niebawem turyści spędzający w Paryżu weekend, urlop czy wakacje będą mogli wypoczywać na zupełnie nowy sposób. Stolica Francji przeprowadza zakrojone na ogromną skalę prace, mające zrewolucjonizować letni wypoczynek w mieście i okolicach. Co zyskają turyści?

Paryż to jedno z najpopularniejszych wśród turystów miast na świecie. Władze stolicy Francji planują już niebawem udostępnić mieszkańcom i turystom nową atrakcję, czy raczej sposób spędzania wolnego czasu, urlopu i wakacji, który pozostawał całkowicie zakazany od 100 lat. Ta zmiana pozwoli na wypoczywanie w Paryżu w nowy sposób. Na czym polega wielki projekt, który zaangażował prezydenta Macrona? Co zyskają paryżanie i turyści?

Tego nie było w Paryżu już od 100 lat. Czy uda się spełnić sen mieszkańców i turystów?

W Paryżu wrze praca nad realizacją ogromnego projektu, który dla jednych jest spełnieniem marzeń, a dla innych fantasmagorią i marnowaniem pieniędzy. Turyści mają jednak na co czekać, bo jeśli Francuzom uda się to niezwykłe przedsięwzięcie, do Paryża wróci wielka atrakcja, niedostępna od ponad 100 lat. O co chodzi? O pływanie w Sekwanie, być może najbardziej romantycznej rzece świata. W Paryżu mają powstać kąpieliska, w których mieszkańcy i turyści będą mogli pływać, wypoczywać i chłodzić się w letnie dni u stóp ikonicznych budowli Paryża, jak wieża Eiffla, czy w najpiękniejszych zakątkach miasta, jak Lasek Buloński. Tylko pomyślcie, jak wspaniale byłoby uwzględnić relaks w Sekwanie w planach weekendowej czy urlopowej wycieczki po Paryżu. Ten sen może ziścić się już niebawem, bo władze Francji mają wyjątkowo silną motywację do działania.

Dlaczego 100 lat temu zakazano pływania w Sekwanie i z jakiego powodu ma się to niebawem zmienić?

Sekwana – romantyczna i zabójcza rzeka Paryża

Sekwana jest piękna i stanowi jeden z symboli Paryża. Rzeka zaczyna swój bieg w Burgundii, by po 777 km wpaść do morza w Normandii, a po drodze przepływa przez stolicę Francji. Nad wijącą się łagodnymi splotami Sekwaną stoją najsłynniejsze atrakcje miasta, jak Wieża Eiffla, Luwr, katedra Notre-Dame, czy Musee d’Orsay. Turyści uwielbiają oglądać te niezwykłe budowle z pokładu łodzi, sunących po Sekwanie, a sama rzeka opiewana jest w literaturze i filmach, nie tylko francuskich.

Problem polega na tym, że Sekwana traci wiele po bliższym poznaniu. Rzeka słynie z tego, że jest brudna, i już w 1923 r. – dokładnie sto lat temu – władze Paryża oficjalnie zakazały kąpania się w niej. Do Sekwany wpadają przemysłowe zanieczyszczenia, odpady, a często także nieoczyszczone ścieki, przelewające się przez niewydolny system kanalizacji miejskiej zwłaszcza w czasie deszczów i burz. Zwiedzanie Paryża z pokładu łodzi płynącej po Sekwanie to popularna atrakcja turystyczna. Photo by J Shim on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne Każdego roku władze Paryża wydobywają z Sekwany ok. 360 ton dużych odpadów, jak np. zardzewiałe rowery. Większe niebezpieczeństwo stanowią jednak bakterie, np. leptospirozy zawarte w szczurzym moczu, zdolne niszczyć ludzkie nerki i wątroby, których wysokie stężenie skutecznie zrażało paryżan do pomysłu kąpania się w rzece nawet w porze największych letnich upałów.

Wszystko jednak ma się zmienić już w najbliższym czasie, a Sekwana ma zostać otwarta dla kąpielowiczów. Obietnicę złożył sam prezydent Francji Emmanuel Macron.

Co go skłoniło do zainteresowania się Sekwaną?

Sekwana ma być oczyszczona na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

Władze Francji chcą, by Sekwana nadawała się do bezpiecznych kąpieli już latem przyszłego roku. Projekt oczyszczania rzeki jest motywowany prestiżową imprezą, która zwróci na Paryż oczy całego świata. To właśnie w stolicy Francji mają się odbyć Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024. Planowanych jest kilka konkurencji wodnych, a ceremonia otwarcia ma mieć formę parady na łodziach, która przepłynie 6-kilometrowy odcinek Sekwany w ścisłym centrum Paryża z jego ikonicznymi budowlami.

Nic dziwnego, że kwestia czystości wody w Sekwanie stała się sprawą priorytetową dla władz Paryża i rządu całej Francji.,

Podjęto szereg działań, mających oczyścić wody Sekwany w takim stopniu, by nadawały się do bezpiecznej kąpieli. W Paryżu powstaje nowy system kanalizacji burzowej. Wielki podziemny zbiornik o pojemności 20 basenów olimpijskich będzie zbierał deszczówkę, odciążając miejską kanalizację i zapobiegając przelewaniu się nieoczyszczonych ścieków do Sekwany.

W całym Paryżu trwa akcja sadzenia drzew, które mają polepszyć wchłanianie wody przez miejską glebę, co także ma zapobiec przelewaniu się ścieków.

Władze Paryża zapłacą ok. 6 tys. euro każdemu właścicielowi łodzi mieszkalnej na Sekwanie, by zainstalował na swojej jednostce odpowiedni system kanalizacyjny. Zakazano też spuszczania do Sekwany brudnej wody z łodzi.

Ponad 23 tys. domów w Paryżu i okolicach ma mieć wymieniony system kanalizacyjny. Cały projekt oczyszczania Sekwany ma kosztować 1,4 miliarda euro. Obejmie nie tylko paryski odcinek rzeki, ale też Marnę, jeden z głównych dopływów Sekwany. Sekwana uchodzi za najbardziej romantyczną rzeką świata. Opiewają ją wiersze i filmy. Niestety, przez 100 lat woda w Sekwanie była bardzo zanieczyszczona. Photo by Alice on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne Skutki trwającej od paru lat akcji oczyszczania paryskiej rzeki już są widoczne. W 2017 r. przeprowadzono badanie wody, które wykazało, że Sekwana latem przez 90 procent czasu nadaje się do bezpiecznej kąpieli. W czerwcu 2023 r. przeprowadzono najnowsze badanie, które potwierdziło, że już teraz w Sekwanie można by się bezpiecznie kąpać.

O czystości wody świadczy też powrót ryb. W latach 90. XX w. w Sekwanie żyły tylko 3 różne gatunki ryb, dziś jest ich ok. 34. Co dokładnie oczyszczenie Sekwany będzie oznaczało dla turystów? Nad Sekwaną wznoszą się najbardziej ikoniczne budowle Paryża, jak katedra Notre-Dame, Wieża Eiffla czy Luwr. iakov, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Kąpiel w Sekwanie nową atrakcją Paryża. Co zyskają mieszkańcy i turyści?

Oczyszczenie Sekwany na Igrzyska Olimpijskie w 2024 r. będzie miało ogromne pozytywne skutki dla mieszkańców Paryża i turystów, których miliony co roku odwiedzają Miasto Miłości. Do 2025 r. na Sekwanie ma postać 5 kąpielisk w prestiżowych lokalizacjach miasta:

