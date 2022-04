Paszport na nowych zasadach. Wniosek elektroniczny, ale nadal trzeba przyjść do urzędu

Wniosek o paszport będzie miał formę elektroniczną, ale nadal trzeba się fatygować do urzędu

– W tej chwili kolejki nie są już tak duże, ruch się rozładowuje. Nie ma potrzeby zrywać się bladym świtem i stawać w kolejce po paszport, bo to tworzy sztuczny tłok – mówi Filipowicz. – W naszym punkcie w Warszawie przy ul. Kruczej ruch wrócił już do normy, obsługiwanych jest jednorazowo praktycznie tylko kilka osób, załatwianie spraw idzie płynnie.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki zalała w marcu fala wniosków o paszport – było ich przeszło trzy razy więcej (58 tys.) niż w styczniu (19 tys.), do okienek tworzyły się duże kolejki. To przez wojnę na Ukrainie: Polacy na wszelki wypadek chcieli wyrabiać paszporty. - Były takie dni, gdy już od godziny piątej lub szóstej rano przed punktami paszportowymi formowały się kolejki – mówi rzecznika wojewody mazowieckiego, Ewa Filipowicz, w rozmowie z agencją Newseria Biznes.

Nie ma potrzeby panikowania tym bardziej, że rzecznika wojewody zapewnia, iż termin rozpatrywania wniosku i wydawania nowego paszportu nie zmienił się i nadal wynosi do 30 dni. Zwiększone zainteresowanie petentów paszportami nie spowodowało przeładowania systemu i zatoru, co mogłoby spowodować wydłużenie oczekiwania na wydanie dokumentu. Urzędy zmobilizowały się i wzmocniły obsługę w punktach paszportowych, otworzono też dodatkowe stanowiska obsługi petentów.

Jak informuje rzeczniczka wojewody mazowieckiego, w marcu zrezygnowano także z umawiania z petentami wizyt online, bo wielu z nich po prostu nie stawiało się na nie, marnując czas urzędników, potrzebny raczej do załatwiania wniosków osób gromadzących się w kolejkach do punktów paszportowych.

Od 27 marca 2022 w życie weszły nowe przepisy dot. składania wniosków paszportowych. Mają one na celu usprawnienie procedur i stworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych, który będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych.

Nowe przepisy stworzyły możliwość składania wniosku paszportowego w systemie teleinformatycznym, bez konieczności wypełniania długopisem papierowego wydruku.

Niestety, nie oznacza to, że wniosek o paszport będzie można złożyć online z domu. Nadal trzeba się pofatygować do urzędu, gdzie wniosek paszportowy będzie generowany z systemu. Wygenerowany wniosek następnie musi zostać podpisany przez wnioskującego za pomocą specjalnego urządzenia do pobierania podpisów. Pobrane też zostaną odciski palców petenta.

Na razie jeszcze urzędy przygotowują się do wdrożenia nowego systemu przyjmowania wniosków o paszport.