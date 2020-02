Paszyn. Renovo buduje dom dla pani Sylwii i jej córek. Dołóżmy swoją cegiełkę

W górę pną się mury domu, w którym zamieszka trzyosobowa rodzina Tubków. Parterowy dom będzie miał około 100 metrów kwadratowych i będzie dostosowany do potrzeb dziewczyn, które poruszają się na wózkach inwalidzkich.

- Długo nie mogłam uwierzyć, że spotkało nas takie szczęście i zupełnie obce osoby chcą nam pomóc. Teraz, gdy widać efekty prac, wiemy, że dzieje się to naprawdę - podkreśla pani Sylwia, która sama rozpoczęła budowę domu, ale wystarczyło jej środków jedynie na fundamenty. - Cieszymy się bardzo i jesteśmy ogromnie wdzięczne za każdą pomoc.

Zakończenia budowy nie mogą natomiast doczekać się 20-letnia Kamila i 17-letnia Julia, córki pani Sylwii. W głowie meblują już swoje pokoje, wybierają kolory ścian i wyobrażają sobie, jak będzie im dobrze w nowym domu. Teraz mieszkają w wynajętym lokalu, który nie jest dostosowany do ich potrzeb. Obie ciężka choroba genetyczna, jaką jest rdzeniowy zanik mięśni, przykuła do wózka inwalidzkiego. A tymczasowy dom mieści się na górce i trudno się dostać do niego osobie na wózku. W środku są także wysokie progi, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają pokonanie ich wózkiem inwalidzkim.