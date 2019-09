Paulina Bołoz powalczy o koronę i tytuł Miss Polski 2019 [ZDJĘCIA]

Wybory parlamentarne 2019. Sprawdź, czy masz prawo do głosowania. Jak dostać zaświadczenie o prawie do głosowania

Wybory parlamentarne 2019. 13 października 2019 roku odbędą się wybory parlamentarne. Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu ma obywatel polski, który, najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Prawo to potwierdzone jest wpisaniem go do spisu wyborców.